澎湖縣政府贈社福志工值勤外套 感謝無私奉獻 溫暖社會角落

澎湖社會志工研習活動，號召更多人加入志工行列。（澎湖縣政府提供）

2025/05/29 12:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣今（29）日舉行「社福志工研習活動」，由縣長陳光復代表，致贈1280件值勤外套予縣內志工夥伴，向他們長年無私的奉獻與辛勞，表達最崇高的敬意與誠摯的感謝。

這批外套主要提供給服務於長照機構、社區照顧關懷據點及澎湖縣政府相關單位的社福志工。陳光復表示，澎湖夏季氣候炎熱、冬季冷風強勁，志工們長時間奔走於社區各地提供關懷訪視、獨居長者送餐等服務，十分辛苦。澎湖縣政府特別貼心添購以廢棄蚵殼再製而成的值勤外套，希望讓志工在值勤時不僅更加舒適，也能展現更加專業、溫暖的服務形象。

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陳光復強調，澎湖的社會福利服務從新生兒照顧到高齡長輩的照護，全齡照護網絡日趨完善，無論是社區共餐、送餐服務、居家照顧、交通接送或是社區關懷據點的推動，背後都少不了志工們愛心與行動力的支持，是澎湖社會福利圈最重要的一塊拼圖。他深深感謝每一位志工長期以來默默付出，溫暖社會每一個角落。

澎湖縣政府社會處呼籲更多熱心民眾加入志工行列，一起在生活中播下善的種子，為澎湖這塊土地，注入更多正能量與希望。如欲了解志願服務相關資訊，歡迎洽詢澎湖縣志願服務推廣中心，電話：（06）921-1663，歡迎熱血民眾加入志工服務行列。

澎湖縣長陳光復代表縣政府，致贈志工外套。（澎湖縣政府提供）

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