台灣高鐵7/1起再增班！每週總班次達1128班 6/3起開放預購

台灣高鐵公司宣布，自7月1日起，每週常態性增加開25班次列車，含南下17班、北上8班。（資料照）

2025/05/29 12:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（29日）宣布，自7月1日（週二）起，每週常態性增加開25班次列車，含南下17班、北上8班，本次增班後總計每週將提供1128班次的旅運服務，以更加充足的運能服務旅客。自6月3日（週二）凌晨零時起，旅客可依新時刻表購買7月1日（週二）發車的各車次車票，後續日期之車票則依預售時程逐日開放預購。

台灣高鐵公司表示，因持續觀察運量變化，適時進行班次調整，2024年二度進行常態性增班，每週總班次由1039班次增至1103班；自今年4月14日起實施短期增班，每週增開17班次，經觀察期間旅客搭乘狀況並通盤考量後，決定自7月1日起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次。7月1日常態增班後，每週總班次數由1103班增加到1128班。

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台灣高鐵公司表示，7月1日再增開的8班次列車，主要集中於週五及週日，以加強服務返鄉及出遊的旅客。此外，為方便台中以北、短程旅客快速往返目的地，特別於週日增開南下1533車次（14：25南港發車）及北上1534車次（13：04台中發車），都是行駛南港-台中的區間列車；針對台中以南的旅運需求，這次常態性增班也特別在每週增開5班次（南下3班，北上2班），停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車。

台灣高鐵公司建議旅客在行程確定後，儘早完成訂位、購票，以確保行程順暢。旅客可透過高鐵各站外售票通路（如：「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等）預訂發車前29天內（含乘車當日）車票；若去、回程日期跨越週五及週六，則至多可預訂四週後至週日之車票（台灣高鐵對號座訂位開放時程，詳企業網站>購票資訊）。

台灣高鐵更新七月起新的班表。（高鐵公司提供）

台灣高鐵更新七月起新的班表。（高鐵公司提供）

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