迎台日觀光高峰論壇 台灣虎航桃園-米子航線今首航

台灣虎航。（記者吳亮儀攝）

2025/05/29 12:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣虎航日本的第22個航點「米子（鳥取）」，配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於今天（29日）首航；為慶祝此搭載台日交流重要意義的首航班，桃園國際機場亦特別舉辦了灑水儀式，為這條新航線送上祝福。

今天上午，由台灣虎航董事長黃世惠親自率隊前往日本米子鬼太郎機場參與首航儀式。此外，交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等逾數十位航空旅遊業界代表也搭乘此首航航班，並於抵達米子鬼太郎機場後，在鳥取縣知事平井伸治的熱情歡迎下，共同進行了首航剪綵儀式。

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台灣虎航董事長黃世惠表示，「桃園-米子（鳥取）」新航線加入，不僅豐富了台灣虎航在日本的航點佈局，更重要的是，它為台灣與鳥取之間搭起了更便捷的空中橋樑，鳥取縣以其獨特的漫畫文化聞名於世，相信這條航線將吸引更多旅客前來深入探訪外，也期待能為台日觀光交流注入新的活力。

桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運兩班，除了首航班因配合第16屆台日觀光高峰論壇活動於5月29日飛航外，其餘航班則為週一、五飛航，去程航班編號IT724，回程航班編號IT725。每週一的去程航班為上午8：35自桃園機場起飛、回程航班為下午13：00自米子鬼太郎機場起飛；每週五的去程航班為下午13：20自桃園機場起飛、回程航班於下午17：50自米子鬼太郎機場起飛。

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