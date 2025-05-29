端午節網購境外肉粽 防檢署已查獲多項中國豬肉製品

端午將至，民眾也會網購肉粽，但防檢署提醒，境外豬肉禁止輸入，若違法郵寄第一次罰20萬元、再犯就開罰100萬元，以即時阻絕境外疫病傳入之風險。（圖取自網路）

2025/05/29 11:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕週末就是端午佳節，民眾經常網購肉粽，但其中產品不乏來自境外，對此，農業部防檢署今（29日）發布統計，今年截至5月13日止，已查獲境外豬肉製品52件，包含肉粽4件，且多來自中國，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區，所有違規商品均已即時通報平台下架，阻絕境外疫病傳入風險，提醒民眾若違規輸入首次就開罰20萬元，再犯罰100萬元。

動植物防疫檢疫署表示，網購盛行年代，須避免動植物疫病蟲藉網購入侵我國，2018年起主動搜尋國內電商平台，統計如前年搜查94.8萬件、去年搜查逾103萬件網購商品，均當日向電商檢舉請其下架，經複查，下架率達100%。

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而防檢署說，端午節前後為網購境外肉製品的高峰，違規商品如肉粽、臘肉容易從疫區輸入，舉例前年端午節前後搜獲的境外肉粽12件、去年5件，而今年截至5月13日，已查獲境外豬肉製品就有52件，包含肉粽4件，且多來自中國，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區，強調所有違規商品均已即時通報平台下架。

防檢署提醒，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，刊登違規商品廣告者最高罰15萬元，若民眾違規輸入豬肉產品，最高處7年以上有期徒刑得併科300萬元罰金，另若採郵寄豬肉，郵包收件人首次輸入罰20萬元，被查處第2次以上就開罰100萬元，處罰相當重，民眾切勿以身試法。

防檢署也請關務署及中華郵政公司加強貨物、快遞包裹與國際郵包等檢查作業，並取得金管會同意，取得人頭或假帳戶之違規者金融帳戶資訊，以利後續查處，也將業界配合加註防檢疫警語及屏蔽境外違規檢疫物廣告，共同宣導動植物防疫檢疫相關規範。

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