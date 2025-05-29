為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午節網購境外肉粽 防檢署已查獲多項中國豬肉製品

    端午將至，民眾也會網購肉粽，但防檢署提醒，境外豬肉禁止輸入，若違法郵寄第一次罰20萬元、再犯就開罰100萬元，以即時阻絕境外疫病傳入之風險。（圖取自網路）

    端午將至，民眾也會網購肉粽，但防檢署提醒，境外豬肉禁止輸入，若違法郵寄第一次罰20萬元、再犯就開罰100萬元，以即時阻絕境外疫病傳入之風險。（圖取自網路）

    2025/05/29 11:58

    〔記者吳柏軒／台北報導〕週末就是端午佳節，民眾經常網購肉粽，但其中產品不乏來自境外，對此，農業部防檢署今（29日）發布統計，今年截至5月13日止，已查獲境外豬肉製品52件，包含肉粽4件，且多來自中國，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區，所有違規商品均已即時通報平台下架，阻絕境外疫病傳入風險，提醒民眾若違規輸入首次就開罰20萬元，再犯罰100萬元。

    動植物防疫檢疫署表示，網購盛行年代，須避免動植物疫病蟲藉網購入侵我國，2018年起主動搜尋國內電商平台，統計如前年搜查94.8萬件、去年搜查逾103萬件網購商品，均當日向電商檢舉請其下架，經複查，下架率達100%。

    而防檢署說，端午節前後為網購境外肉製品的高峰，違規商品如肉粽、臘肉容易從疫區輸入，舉例前年端午節前後搜獲的境外肉粽12件、去年5件，而今年截至5月13日，已查獲境外豬肉製品就有52件，包含肉粽4件，且多來自中國，屬非洲豬瘟與口蹄疫疫區，強調所有違規商品均已即時通報平台下架。

    防檢署提醒，依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，刊登違規商品廣告者最高罰15萬元，若民眾違規輸入豬肉產品，最高處7年以上有期徒刑得併科300萬元罰金，另若採郵寄豬肉，郵包收件人首次輸入罰20萬元，被查處第2次以上就開罰100萬元，處罰相當重，民眾切勿以身試法。

    防檢署也請關務署及中華郵政公司加強貨物、快遞包裹與國際郵包等檢查作業，並取得金管會同意，取得人頭或假帳戶之違規者金融帳戶資訊，以利後續查處，也將業界配合加註防檢疫警語及屏蔽境外違規檢疫物廣告，共同宣導動植物防疫檢疫相關規範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播