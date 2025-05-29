網紅安安點名這處是鹿港評價最差停車場 公所回應了

鹿港鎮立體停車場位於美食一級戰區的第一市場附近。（資料照）

2025/05/29 12:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港老街及周邊在去年狂吸1730萬人次到訪，成為全國的景點王，如今卻遭到網紅安安拍片點名，鹿港第一市場旁的立體停車場是「全鹿港評價最差的停車場」，停車要考技術、停車格竟然看到機車等缺失。鎮公所表示，機車是月租戶所停放，目前機車已無法再騎進去停車場。

網紅安安在Threads貼出這段影片，底下立即有滿滿的留言，有人就說「爛到會有生命危險的停車場」，因為出入都是同一車道，會車非常危險與困難，根本就是「心臟很強與老司機」的娛樂場所。還有人點出廁所老舊，坡道很陡，真是便宜又可以練技術的地方，還有人直接寫「鹿港這樣的觀光名地，管理真的可以再加油」。

請繼續往下閱讀...

鹿港鎮公所公用事業管理所所長劉坤墩表示，網路影片是之前所拍攝，鹿港立體停車場因為重新辦理招標，停車場登記政也必須重新申請，目前正在進行營運交接中，5月7日起只有原本月租戶可以停車，全面對外開放時間，必須等到取得停車場登記證再說，確定端午節是來不及對外開放。

針對網路影片所提到的不友善之處，鎮公所回應，機車佔用停車格，因為立體停車場有7樓，有可能是月租戶不想要停太高，就自行騎機車進去佔用車位，然後把車開出來。目前已進行改善，機車無法再騎到立體停車場去佔用車位。

至於停車場顯示還有停車格卻停不到車位、繳費機器老舊一事，鎮公所表示，停車剩下格數的數據顯示不正確，繳費機器，也將要求新得標業者改善更新，而坡道過陡部分，將會增加警示標誌。

鎮公所強調，鎮公所也有編列2000多萬預算進行消防器材、電梯、燈光、鋪面、牆面油漆改善工程，在完成規劃設計，預計年底施工。但為了顧及停車權益，只要新業者取得停車場登記證，就會儘快對外開放。

鎮公所指出，立體停車場在1998年取得使用執照，共有166格停車位，包括3格親子車位、4格身心障礙車位，以及新增4格充電樁車位，契約內容要求必須保留7成的停車格作為月租車位，也就是約提供50格對外停放，月租費也從原本每月1500元，提高到2000元，目前正在辦理月租戶登記。

鹿港立體停車場坡道過陡，出入同一車道，危險又難會車。（民眾提供）

鹿港立體停車場坡道過陡，出入同一車道，危險又難會車。（民眾提供）

鹿港立體停車場因為轉換廠商，目前只提供月租戶使用。（民眾提供）

鹿港立體停車場遭人詬病的就是坡道太陡了。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法