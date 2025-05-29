日月潭頭社絲瓜增產量 放蜂授粉「神助攻」

南投日月潭頭社絲瓜專區，因極端氣候影響結果率，透過施放蜜蜂授粉，有助提高產量。（魚池鄉農會提供）

2025/05/29 11:56

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉日月潭頭社活盆地，是全國海拔最高的絲瓜生產專區，但近年受極端氣候影響，加上蜜蜂數量減少，嚴重影響絲瓜結果率，魚池鄉農會、公所為此合作購置25箱蜜蜂，並發送至各絲瓜產銷班，盼透過蜜蜂授粉「神助攻」，提升絲瓜產量、品質，維護農民收成與生計。

魚池鄉農會表示，頭社絲瓜專區佔地44公頃，當地獨特的泥炭土，肥沃土壤幫助產出品質優良絲瓜，產量佔全國一半，此次絲瓜授粉結合魚池鄉公所資源，由農會補助更換產地一共25個蜂箱，公所則購買25箱的蜜蜂數量，平均分配到頭社5個產銷班，盼轄內各絲瓜農園都能提高結果率，增加產量與銷售。

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農會說，絲瓜在開花期間，因瓜類花粉較黏稠，光靠風的媒介授粉機率較低，因此需要借助蜜蜂的幫忙，提高結果率，以往絲瓜每年收成約2000公噸，近年透過蜜蜂授粉，以及補助種植抗病害的嫁接絲瓜，讓產量逐漸提高，加上產期價格穩定，吸引許多頭社農友種植，這2年的產量已達3、4000公噸，足見放蜂授粉已達一定成效，未來將持續放蜂，以穩定絲瓜專區產量。

南投日月潭頭社絲瓜專區，透過施放蜜蜂授粉，有助提高結果率。（魚池鄉農會提供）

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