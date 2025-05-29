台86線計畫向東延伸銜接台3線 高雄內門啟動鄉村整體規劃

台86線向東延伸高雄內門（南市工務局提供）

2025/05/29 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台86快速道路將延伸至高雄市內門區，再銜接台3線內埔段，將便利台南與高雄生活圈；高市都發局也啟動內門區鄉村地區整體規劃作業，推動內門邁向兼具產業及觀光文化特色的永續山城。

根據台南市政府規劃，台86線快速道路將向東延伸至高雄市內門區，銜接台3線內埔段，目前可行性研究評估已核定，由公路局辦理綜合規劃及環評，預計今年送環境部審查，待環評通過後，即可核定綜合規劃建設計畫，最快2028年動工、6年後完工。

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高雄市都發局長吳文彥表示，高雄市國土計畫指認內門區為應優先辦理鄉村地區整體規劃地區，市府考量內門區具產業發展潛力與觀光文化深度，未來台86線計畫向東延伸銜接台3線，將大幅改善對外交通，翻轉內門發展，因此去年向內政部爭取500萬元經費補助，進行內門鄉村地區整體規劃作業，推動山城永續轉型。

都發局本月27日舉辦說明會，邀請在地議員、里長、社區發展協會及民眾，期待藉由在地意見交流，凝聚共識，共同推動內門邁向兼具產業及觀光文化特色的永續山城。

參加的民眾紛紛表示，內門有紫竹寺、宋江陣、總鋪師文化等觀光特色，展現出多元鄉村風貌，但仍面臨許多課題，非都市土地長期缺乏整體規劃與發展引導，盼市府提出具體改善策略。

都發局強調，將研議提出具前瞻性、可操作性的國土功能分區調整策略，以引導鄉村地區有序發展，並針對地方需求，協調提供公共設施，及訂定合宜土地使用管制規則，後續並將規劃一系列地方訪談、工作坊及座談會。

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