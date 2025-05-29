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    立委葛如鈞提黃仁勳說台灣要核電 吳誠文：不認為沒有核電不行

    立法院教育及文化委員會29日處理有關國家科學及技術委員會主管預算解凍案，國科會主委吳誠文列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

    立法院教育及文化委員會29日處理有關國家科學及技術委員會主管預算解凍案，國科會主委吳誠文列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

    2025/05/29 10:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今（29日）赴立法院審議114年度預算解凍，其中立法委員葛如鈞質詢關注科研用電，並提輝達創辦人黃仁勳一句「台灣絕對應該投資核能」，詢問國科會主委吳誠文核電立場，吳回應：「我不認為沒有核電不行」，並強調台灣各種能源都需探討發展，而核能必須安全無虞，若排除明年財劃法影響，暫編5億元推動新核能發展。

    葛如鈞關注核能與科研用電，質詢吳誠文並認為，全球發展先進AI的國家也都在發展核能，黃仁勳也要求台灣投資核能，要吳對核能發展表態，並說明「核能使用不該被污名化」，也提到SMR（小型模組化反應爐）發展，詢問國科會明年核能科研預算編列多少？

    吳誠文先回答，他不認為沒有核電不行，台灣各式各樣能源都需要探討，也認為不是各國都發展核能，歐美發展AI，也一定發展多元能源，核能不是不能探討，不排除但只要符合安全與共識、核廢料也放心等；明年預算方面，因還有財劃法影響，若排除影響，維持1800億元科研規模，新核能暫編至少5億元。

    葛如鈞則緊抓科學園區用電量提升問題，詢問科學園區推動SMR可能性，吳誠文說，要確保SMR安全、核廢料處理減廢等，葛則插嘴問行星壽命問題，認為太久遠的狀況不該拿來阻擋核能，但吳反駁，核電廠爐心熔毀在歷史上發生好幾次，重申對核能科研正向，會邀請核能領域專家回來研究。

    另外，葛如鈞也關注台灣智慧機器人發展，舉例國外已經有機器人格鬥的擂台，台灣優勢何在？吳誠文表示，發展AI機器人目標是幫助人類好好生活，國際機器人步行、格鬥等，都是類似小腦功能，台灣供應鏈對機器人小腦的零件已出口，現在缺的是機器人的大腦，也就是AI，未來希望台灣技術比國外好。

    國科會主委吳誠文被詢問核能科研經費與用電需求，反駁歷史發生多起爐心熔毁事件，台灣發展核能一定要安全。（記者吳柏軒攝）

    國科會主委吳誠文被詢問核能科研經費與用電需求，反駁歷史發生多起爐心熔毁事件，台灣發展核能一定要安全。（記者吳柏軒攝）

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