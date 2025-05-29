基市無預警稽查跨縣市團膳廠商 每月1次不定期查廠

基隆市教育處無預警會同食安專家及午餐委員到外縣市團膳廠商稽查。（基隆市政府提供）

2025/05/29 10:54

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市4、5月發生4次的營養午餐出現異物，基隆市教育處今天會同邀請Haccp（危害分析重要管制點系統制度）食安專家、午餐委員及當地衛生主管機關，無預警前往外縣市稽查，並提升到每月1次不定期查廠直至午餐異物穩定。

基隆市去年11月發生中山高中的午餐肉類有注射針頭，民進黨市議員陳宜等人昨天質詢時指出，今年4月底到5月中又發現了4次的午餐異物，最近1次是5月19日某國中的雞丁裡有小強，要求市府加強午餐品質把關。

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教育處長徐嬿立表示，依學校午餐聯合稽查訪視計畫，每年已增至2次稽查訪視，並溯源稽查，因應夏日較多蟲體異物，昨天再度到跨縣市的團膳廠商稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，直至異物情形下降穩定。

教育處表示，學校午餐異物依不同種類可分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落或學校運送用餐過程掉落等情形，經初步統計目前異物發生狀況多數為外縣市廠商，教育處今天邀請Haccp食安專家、午餐委員與當地衛生主管機關前往團膳廠商協稽查，輔導廠商改善部分發生頻率較高的缺失，市府會持續強化落實學校午餐食安衛生管理機制，提供安全衛生的營養午餐。

教育處表示，至目前為止並未發現團膳廠商缺失，持續稽查中。

基隆市教育處無預警會同食安專家及午餐委員到外縣市團膳廠商稽查。（基隆市政府提供）

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