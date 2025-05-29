鋒面通過降雨明顯！氣象粉專：明中部以北晴天 東、中部以南有雨

天氣風險公司分析師薛皓天提及，今日白天起中北部降雨將逐步趨緩，下午轉多雲有零星短暫雨天氣，中部以南仍受鋒面雲系影響，為陰短暫陣雨偶雷雨天氣，仍有短時較大雨勢機會。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk 」臉書粉專）

2025/05/29 11:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，今日鋒面通過降雨明顯，白天起中北部降雨將逐步趨緩，下午轉多雲有零星短暫雨天氣，明天中部以北為晴或多雲時晴天氣，東部為多雲有短暫雨，直至下週二（6月3日）夜間起再受鋒面影響，下週三（6月4日）北部至南部的西半部地區為陰有短暫陣雨或雷雨天氣。

天氣風險公司分析師薛皓天提及，今日的鋒面比預期來的早抵達台灣，影響位置比較偏中部地區，截至8時30分在台中和平區已累積99.5毫米的雨量，以達大雨等級，其餘新竹、花蓮、南投局部單點降雨量可接近或達大雨等級，不過各地降雨在上午前就下的差不多了，白天起中北部降雨將逐步趨緩，下午轉多雲有零星短暫雨天氣，中部以南仍受鋒面雲系影響，為陰短暫陣雨偶雷雨天氣，仍有短時較大雨勢機會。

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氣溫方面，各地氣溫受東北季風增強影響，北部、東北部高溫約22至24度，中部約24至26度，花東、南部約27至30度，夜間由北至南低溫約20至24度，明顯偏涼。

明日起為端午連假，南部及台東仍受鋒面雲系影響，上半天為多雲時陰有短暫雨天氣，下半天雲系逐漸遠離轉多雲或多雲時晴天氣；中部以北天氣轉好，為晴或多雲時晴天氣，不過午後有零星短暫雨機會；東半部為多雲有短暫雨天氣。在氣溫方面，陽光露臉，各地氣溫回升，北部回升較有感中北部、東半部高溫約26至28度，中部以南高溫約30至32度。

週六各地維持晴或多雲時晴天氣，不過南部因鋒面仍在巴士海峽附近徘徊，雲量稍多，為多雲或多雲時晴天氣，午後有短暫雨偶雷雨，山區及西南部降雨稍明顯。週日中部以北及東北部上半天維持晴或多雲時晴天氣，南部受鋒面雲系徘徊為陰或多雲有短暫雨天氣，下半天偏南到西南風逐漸明顯，午後雷陣雨區域擴大，南部到中北部皆有短暫雨發生，在恆春半島降雨較明顯，有短時較大雨勢機會。氣溫方面週六清晨各地仍偏涼低溫約20至24度，白天回溫明顯，各地高溫約30至35度，南部仍偏熱。

下週一（6月2日）仍受鋒面徘徊於巴士海峽影響，維持東、北部為晴或多雲時晴天氣，中部以南多雲有短暫雨天氣，西南部有短時較大雨勢，局部單點有達大雨機會，午後北部及東半部有局部短暫雨。下週二（6月3日）南邊的鋒面往台灣海峽移動，台中以南維持多雲有短暫雨天氣，西南部仍注意有較大雨勢發生，並有達大雨機會；另外下半天北邊有華南一帶的鋒面系統接近，午後北部及東半部轉多雲有雷陣雨天氣，入夜鋒面更為靠近，各地轉陰有短暫雨或雷雨天氣，降雨明顯。氣溫方面，北部為25至35度，中部為26至34度，南部、東部為25至34度，中午時段中北部、東部炎熱，南部悶熱。

下週二夜間起受鋒面影響，下週三（6月4日）北部至南部的西半部地區為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，有短時較大雨勢發生，且下週三起各地持續為有雨天氣，降雨將持續至下下週（6月8日至14日），不過仍有5天以上時間，預報變動性還很高，隨時關注天氣預報，並提前做好各項準備。

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