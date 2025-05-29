古坑台糖農場燕鴴築巢 「刀下留鳥」暫緩翻耕

保育類夏候鳥現蹤台糖古坑溝仔埧農場築巢繁殖。（雲林縣生態保育協會）

2025/05/29 10:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕保育類夏候鳥燕鴴來台繁殖，民眾發現雲林古坑溝仔埧台糖農場有一群燕鴴築巢，但周邊農場地已有工人整地翻耕，擔心傷及巢中數10顆鳥蛋，雲林縣生態保育協會獲悉通報雲林縣府農業處緊急與台糖公司溝通，台糖公司同意「刀下留鳥」暫緩翻耕，讓這群嬌客安心在農場育雛。

燕鴴是夏候鳥每年3、4月從南方飛來台灣繁殖，直到9、10月離開，雲林縣生態保育協會表示，燕鴴只會選擇在地勢偏高、不易淹水、干擾小、食物豐富的半裸露草生地，因此蔗田等旱耕地便成為牠們喜歡築巢繁殖的典型環境，擔心被干擾選擇地點較偏僻，民眾不常見。

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日前古坑廖姓鄉民行經溝仔埧農場的蔗田發現有一群燕鴴築巢繁衍下一代，且鳥巢裡已有約數10顆鳥蛋，但附近蔗田正在翻耕，築巢地點也在預定翻耕範圍，擔心傷及巢中數10條無辜生命，廖姓鄉民通報雲林縣生態保育協會，通報縣府農業處森林保育科與台糖公司溝通。

雲林縣生態保育協會指出，燕鴴繁殖期持續到9月，育幼期間幼鳥行動遲緩且無飛行能力，若有大型機具進入該區工作，勢必造成幼鳥嚴重傷亡，近幾年台糖土地開發成工業區、光電用地等，適合燕鴴繁殖的環境越來越小，更顯古坑這塊繁殖地的珍貴，希望能刀下留鳥，有生態保育意識的台糖公司當下即同意暫緩翻地，直到這群嬌客完成重要工作。

保育類夏候鳥現蹤台糖古坑溝仔埧農場築巢繁殖。（雲林縣生態保育協會）

保育類夏候鳥現蹤台糖古坑溝仔埧農場築巢繁殖，為讓這群嬌客能安心育幼鳥，台糖公司暫緩翻耕作業到繁殖期結束。（雲林縣生態保育協會提供）

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