中山工商這班國中會考最高分僅14點 今年全班都錄取國立大學

中山工商餐飲三丙全班都錄取國立大學，成了邱靖斐（前左）退休前封刀之作。（記者洪臣宏攝）

2025/05/29 10:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市中山工商餐飲三丙班全班統測平均成績高於全國餐旅群前標水準，全班29位學生都能錄取國立大學。很難想像，全班國中會考最高分僅14點，3年後麻雀變鳳凰，也成了今年退休導師邱靖斐的封刀之作。

校長李昱平指出，邱靖斐是英文老師，個性「刀子嘴豆腐心」，學生在她眼裡沒有聰明與笨拙，只有用功與不用功。

請繼續往下閱讀...

餐飲科主任陳敬淑說，邱靖斐3年前接下這一班時，全班國中會考最高分僅14點，與上一屆足足落差20點，班上程度普普，對於讀書興趣缺缺，當時邱靖斐還感嘆是她擔任導師以來挑戰最大的一班。

邱靖斐秉持初心，不放棄任何一位學生，在籌備同學考中餐烹飪丙級時，她擔心自己餐飲專業能力不夠，硬是把已退休的丈夫拉下水，兩人陪著學生備考，每周末要求學生在家練習術科，再拍照傳回班級群組，最後全班加上她丈夫都順利考取證照。

「屋漏偏逢連夜雨」，該班遇上新冠疫情二度停課，被迫改採線上教學，暑假期間，邱靖斐每天早上9點線上點名，並請家長協助叫醒孩子，每天帶領同學背誦10個英文單字，同時鼓勵學生將錯題整理成專屬的「武功秘笈」，反覆閱讀強化記憶，學生反應極佳。

國中會考14點的林賢堂，今年統測成績加權後569.5分，全班最高分。林賢堂很慶幸能遇到邱靖斐，他對邱是又愛又恨，但感謝她永遠把學生擺第一。

國中會考英文只得到C的張晨儂，多虧邱靖斐協助，讓她統測英文進步到62分（全國前標為42分），連她自己也難以置信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法