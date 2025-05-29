執教羽球隊25年培訓學子 盧俊邦獲台南師鐸獎

仁德國中總務主任盧俊邦（右1）執教羽球隊25年，為國家培育無數運動好手，獲選台南市師鐸獎。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/29 10:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德國中總務主任盧俊邦無私奉獻自己的專業，於該校擔任羽球隊教練長達25年，帶領學生屢創佳績，在基層協助培育國家運動人才，辛苦付出，贏得肯定，獲選今年度全市師鐸獎。

盧俊邦有5年的全國運動會，進入台南市羽球代表隊的教練團，在他的指導下，選手拿過混雙金牌、男單銀牌與男團銅牌等，表現優異。

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在仁德國中帶隊迄今，學生累計獲得3金、5銀與6銅，並協助訓練亞洲青少年U15的國手，屢創佳績，全力扎根羽球運動，無私的付出，展現對基層教育的熱忱。

盧俊邦表示，對於選手，不僅要求精進球技，還得提升心理素質，以及貫徹運動家精神，學習克服場上的各種難關，這讓孩子在未來的人生道路，也會有更正面的成長。

仁德國中校長鍾國璽指出，盧俊邦除了上課、行政職之外，2000年更開始執教羽球隊迄今，無論比賽成績如何，他注重的是態度，包含平時訓練與臨場表現，都要全力以赴。

全國羽球團體賽將在端午節連假展開，盧俊邦帶著選手積極備戰，仁德區公所特地送上紅榜，預祝一舉奪冠，當地企業也捐款贊助，實質鼓勵學子們。

由於該校全國羽球團體賽，之前最好成績是第2名，仁德區長黃素美獻上冠軍的紅榜，就是希望有個好兆頭，這屆更上層樓，一舉封王，為地方爭光。

而為了鼓舞仁中羽球隊，當地的正新環保公司也先捐助1萬元，當作訓練與獎勵的基金，以實際行動支持基層體育，並期勉選手們全力爭取好成績。

正新環保由業務部課長蔡隆山前往仁德國中捐贈，希望獎勵金能為隊伍注入更多動力，學生持續追求卓越，在運動與品格上同步成長。

蔡隆山也強調，未來會持續關心學校的當地特色發展，以實質的作為，力挺基層教育與體育，善盡企業社會責任，回饋鄉里。

仁德國中總務主任盧俊邦（右1）執教羽球隊25年，無私奉獻，獲選台南市師鐸獎。（記者吳俊鋒攝）

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