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    新冠快篩缺貨 邱泰源道歉：下週可鋪貨達120萬劑

    衛福部長邱泰源今出席立法院社福及衛環委員時首度道歉，並強調預計本週快篩可鋪貨60萬劑快篩，下週可達120萬劑。（資料照）

    衛福部長邱泰源今出席立法院社福及衛環委員時首度道歉，並強調預計本週快篩可鋪貨60萬劑快篩，下週可達120萬劑。（資料照）

    2025/05/29 10:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情升溫，疾管署預估5月底至8月初全台累計恐飆近180萬人染疫，面對陸續傳出快篩、抗病毒藥物缺貨，衛福部長邱泰源今（29日）出席立法院社福及衛環委員時首度道歉，並強調預計本週快篩可鋪貨60萬劑，下週可達120萬劑。

    邱泰源今日上午出席立法院社福及衛環委員會「114年度中央政府總預算決議有關衛生福利部主管預算凍結報告案」備詢，並審查「兒童托育服務法草案」、「病人自主權利法部分條文修正草案」等案。

    邱泰源會前接受採訪時指出，目前抗病毒藥物庫存量尚有45萬人次，之前疫情每波最高峰大概使用18萬人次，應該非常足夠；至於快篩，三大超商已鋪貨、第四大超商將鋪下去，連鎖藥局也會鋪，而個別藥局過去有些沒賣，請民眾先到三大超商與連鎖藥局購買快篩。

    邱泰源強調，預計廠商這週將日以繼夜鋪貨60萬劑快篩、下週會鋪到120萬劑，一定多於預估的病人數，「抱歉生產鋪貨的過程差了1、2天，應該很快就全部都有了，請大家放心。」

    另外，新北市有藥局人員在社群媒體發文，稱自家藥局庫存將屆期的抗病毒藥物被回收，卻未補上新效期藥物。邱泰源解釋，過期抗病毒藥物依規定必須回收，而新效期藥物昨天下午已送至核心藥局，將由核心藥局配發給各家藥局，問題應該馬上就能解決。

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