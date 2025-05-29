高雄要不要也孵大巨蛋？ 陳其邁說話了

對於台中宣布蓋大巨蛋，陳其邁（右二）表達恭喜。（記者葛祐豪攝）

2025/05/29 10:22

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台中市宣布要蓋大巨蛋，高雄市長陳其邁今天（29日）受訪時表達恭喜，也樂觀其成，至於高雄要不要也孵出大巨蛋？陳其邁舉高雄的巨蛋與世運主場館為例，強調這些場館都獲得國際演唱會、經紀公司的認同。

台中市長盧秀燕昨天宣布，台中即將興建大巨蛋，由民間投資人以BOT方式興建，地點位於水湳經貿園區的創研一用地，希望興建至少能容納3萬人以上的大型多功能場館。

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高雄市長陳其邁今天被媒體問到，任內是否規畫蓋大巨蛋？他表示，美國或歐洲球場，不管是巨蛋或戶外場地，都非常多元，更重要的是場地是不是符合環保永續、符合國際賽事標準？也必須有更多藝文表演活動，來滿足多功能使用。

他說，高雄現有的巨蛋，本身條件逐漸獲得國際演唱會、經紀公司的認同，不只是各項服務，包括綠電1年可達1百萬瓦電力；此外，高雄市的世運主場館，每年國際巨星安排演唱會行程時，也獲得他們的認同。

陳其邁認為，很多競爭對手包括新加坡、香港，都有越來越不錯的場地產生，在區域的競爭來講，高雄也必須不斷增進服務。

對於台中蓋大巨蛋，陳其邁表示「當然樂觀其成」，因為大型運動場域，也適合各項藝文表演，台中市民期待非常久，「恭喜他們能夠加快，讓台中市民能夠有更多的選擇，那當然是好事啊!」

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