沙鹿德林宮第15年包粽活動 300志工包製1萬5000顆愛心粽

沙鹿德林宮號召300名志工包製1萬5000顆愛心粽。（記者張軒哲攝）

2025/05/29 10:12

〔記者張軒哲／台中報導〕端午佳節將近，除了龍舟競賽，包粽子也是傳統節慶中保有人情味的習俗，德林宮辦理端午節贈愛心粽活動已經邁入第15年，號召沙鹿地區志工共同包粽分贈弱勢家庭及許多社會公益團體，昨日開始趕工，共包出1萬5千餘顆愛心粽，大家不畏辛苦汗水，今日陸續將土地公福澤庇民的愛心，送到每一處需要關懷的據點，讓弱勢民眾開心吃粽子。

每年德林宮包粽現場動員約300名志工及各式機具，宛如一座小型工廠，共包製1萬5千餘顆愛心粽，婦女志工分工拌炒餡料、刷洗粽葉之後，大家快手包製，男性志工負責蒸粽跟包裝，場面熱鬧。

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德林宮主委王世雄說，端午節包粽子是台灣傳統節慶習俗，號召志工共同包粽分贈義舉已連續辦理數年，分送愛心，不僅與大家歡度佳節，也把一顆顆屬於人與人之間互動關懷的情誼彼此分享。今年預計分別送給家扶中心、華山創世基金會、信望愛協會、清水警分局、沙鹿警光華所、沙鹿高工、沙鹿國中、鹿寮國中、公明國中、北勢國中、清海國中、竹林國小、沙鹿國小、霧峰國小、鹿峰國小、公館國小、中港國小、東山國小、龍井國小、甲南國小、槺榔國小、善水國中小等單位及社區弱勢長輩們。

王世雄表示，德林宮近年來陸續舉辦了定期捐贈獎助學金、名家揮毫贈春聯、德林福德盃全國書法競賽、得福畫福德寫生比賽、防疫口罩襯墊捐贈、熱心捐血等活動，藉由福德正神入世關懷的精神，投身社會公益及教育，帶動拋磚引玉，結合社會民間資源共同參與，呼籲大家一起行善做公益。

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