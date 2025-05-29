為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北大巨蛋選址 劉和然：7、8月公布6選2

    新北市副市長劉和然今天說明新北大巨蛋的規劃進度。圖為示意圖。（記者賴筱桐翻攝）

    新北市副市長劉和然今天說明新北大巨蛋的規劃進度。圖為示意圖。（記者賴筱桐翻攝）

    2025/05/29 09:36

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台中市長盧秀燕宣布，將在水湳經貿園區打造可容納3萬人以上的多功能超級巨蛋，引發熱議。新北市正在規劃大巨蛋，副市長劉和然今天表示，目前進入選址階段，評估後將現有6個場址縮小範圍至2個，預計7、8月公布初步結果。

    劉和然今天上午接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚詢問對台中宣布蓋「超級巨蛋」的看法，以及新北大巨蛋的規劃進度。

    劉和然說，今年2月市長侯友宜在議會報告，啟動新北大巨蛋的選址，今年7、8月會將目前6個場址範圍縮小至2個，今年底前至明年農曆年前，確定最後的選址方案。

    劉和然指出，目前6個場址分別是板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、樹林機五南側以及淡海新市鎮，上述腹地都超過10公頃，且未來都有捷運通過，其中台北看守所與淡海新市鎮涉及中央的土地和權責，還需要與中央溝通，至於大柑園和麥仔園已啟動都市計畫變更，市府可以掌握進度。

    他提到，先前市府團隊率團考察日本東京巨蛋、西武巨蛋，了解設施規劃、場館使用等情形，未來新北大巨蛋周邊會有飯店、賣場、旗艦店、小型運動場館等附屬設施，以整體園區開發的方式規劃，規模希望以容納5萬人為目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播