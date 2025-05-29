新北大巨蛋選址 劉和然：7、8月公布6選2

新北市副市長劉和然今天說明新北大巨蛋的規劃進度。圖為示意圖。（記者賴筱桐翻攝）

2025/05/29 09:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕台中市長盧秀燕宣布，將在水湳經貿園區打造可容納3萬人以上的多功能超級巨蛋，引發熱議。新北市正在規劃大巨蛋，副市長劉和然今天表示，目前進入選址階段，評估後將現有6個場址縮小範圍至2個，預計7、8月公布初步結果。

劉和然今天上午接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚詢問對台中宣布蓋「超級巨蛋」的看法，以及新北大巨蛋的規劃進度。

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劉和然說，今年2月市長侯友宜在議會報告，啟動新北大巨蛋的選址，今年7、8月會將目前6個場址範圍縮小至2個，今年底前至明年農曆年前，確定最後的選址方案。

劉和然指出，目前6個場址分別是板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、樹林機五南側以及淡海新市鎮，上述腹地都超過10公頃，且未來都有捷運通過，其中台北看守所與淡海新市鎮涉及中央的土地和權責，還需要與中央溝通，至於大柑園和麥仔園已啟動都市計畫變更，市府可以掌握進度。

他提到，先前市府團隊率團考察日本東京巨蛋、西武巨蛋，了解設施規劃、場館使用等情形，未來新北大巨蛋周邊會有飯店、賣場、旗艦店、小型運動場館等附屬設施，以整體園區開發的方式規劃，規模希望以容納5萬人為目標。

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