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    梅雨鋒面來襲！今雨勢最強 專家曝緩和時間點

    台灣大學大氣科學博士林得恩表示，今日白天，雨勢最大，評估到了晚上，梅雨鋒面就會逐漸移動到巴士海峽，中部以北及花蓮以北地區的降雨就會開始減緩。（圖擷取自臉書）

    台灣大學大氣科學博士林得恩表示，今日白天，雨勢最大，評估到了晚上，梅雨鋒面就會逐漸移動到巴士海峽，中部以北及花蓮以北地區的降雨就會開始減緩。（圖擷取自臉書）

    2025/05/29 09:20

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（29日）受到鋒面通過的影響，各地天氣不穩定，普遍有陣雨或雷雨，局部地區可能有短延時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，對此，台灣大學大氣科學博士林得恩表示，今日白天雨勢最大，評估到了晚上，梅雨鋒面就會逐漸移動到巴士海峽，中部以北及花蓮以北地區的降雨就會開始減緩。

    林得恩在臉書「林老師氣象站」PO文表示，今日白天雨勢最大，受梅雨鋒面由北往南移動的影響，各地今日白天天氣非常不穩定，降雨機率增大；加上環境西南風攜帶豐沛水氣的補給供輸，中部以北及基隆北海岸的沿海平地、與中南部山區都有較大雨勢發生的機會，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間，除了要留意快速累積且集中的總降雨量之外，也要防範因受到伴隨鋒面上有組織性的中小尺度對流系統移入影響，局部地區將有短延時強降雨肇生的可能。

    林得恩直言，評估到了晚上，梅雨鋒面就會逐漸移動到巴士海峽，中部以北及花蓮以北地區的降雨就會開始減緩；南部及台東地區的降雨，則要等到明天清晨，才會漸趨緩和。

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