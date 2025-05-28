除蟎師變推銷吸塵器 大學生還沒上工先揹15萬貸款

一名大學生應徵除蟎師，卻被要求貸款15萬買吸塵器，想要退貨還被扣1萬元。（江和樹提供）

2025/05/28 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕有業者藉交友軟體、社交平台刊登徵才廣告，表面上是徵除蟎師，實際上是卻是販售吸塵器業務員，一名20歲大學生，還沒賺錢就被要求分48期貸款15萬元買吸塵器，民眾黨台中市議員江和樹認為這就是俗稱的「老鼠會」，要求市府應介入宣導，避免新鮮人成為冤大頭。

江和樹表示，許多公司利用年輕人涉世未深，以話術讓他們簽下和約，變相銷售貨品，有不實徵才的違法問題，今年以來他已處理了4件類似案件，台中市消保官也表示，全國已有63件這類消費糾紛，提醒涉世未深的畢業生及學生，高額的薪水固然誘人，但世上沒有不勞而獲的事，如果真有那麼好賺，就不會分給別人賺。

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這名20歲的男大生則表示，從社交平台看到這家公司在徵除蟎師，去面試卻改口稱是擔任業務推銷吸塵器，若要開始上班就要自己先買吸塵器，看是要分期還是一次繳清，再帶著機器去客人家推銷展售，並依照業績抽成，公司並告知，裡面的員工1個月薪水最低5、6萬，每月領10多萬很正常。

這名男大生表示，公司後來找貸款公司讓他貸款買機器，連同利息借了約15萬，因還沒賺到錢就要先付10多萬，讓他越想越覺得不合理，決定退貨，公司一開始不願意讓他退，後來查到相關新聞，老闆表示7天內無條件退款，公司才願意讓他退，但表示水盆有使用過加上已經分期的手續費，要先扣掉1萬元。

市府勞工局表示，此公司廣告是要徵才，事實上卻是銷售貨物，有違反就業服務法第5條不實徵才之嫌，可裁處30萬元以上150萬元以下罰鍰。另外，這名大學生應徵後，公司是否有依法加保，都涉及勞工的權利，勞工局將進一步調查。

市府消保官則提醒，新鮮人應聘，不購買公司以任何名目要求購買的產品，如因假徵才真推銷購買商品，請把握7日猶豫期，通知業者解約退款。

有民眾跟台中市議員江和樹陳情，有公司應徵除蟎師，面試卻告知是販售吸塵器業務員，還要求先貸款買吸塵器。（江和樹提供）

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