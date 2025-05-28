台鐵桃園段事故多、內壢交通塞爆 謝美英設LINE群組疏導車流

台鐵內壢路段今年事故不斷，市議員謝美英（右1）催生成立「內壢後站交通疏導」LINE群組。（記者李容萍攝）

2025/05/28 23:43

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵西部幹線桃園市路段今年三月迄今，至少發生七件事故，因發生在通勤通學尖峰時段，造成民眾怨聲載道。市議員謝美英催生成立「內壢後站交通疏導」LINE群組，除與立委魯明哲今（28日）傍晚辦會勘，並號召會勘人員加入該群組，以提前應變各種狀況，第一時間告訴用路人。

，市議員謝美英催生成立「內壢後站交通疏導」LINE群組

請繼續往下閱讀...

謝美英、魯明哲廣邀交通部鐵道局、台鐵公司、鐵路警察局、市府交通局、中壢區公所、中壢警分局等單位派員，以及自立、精忠、興仁、遠東等沿線平交道轄區里長現勘，盼各單位加強橫向合作和聯繫，共同改善內壢地區遇列車事故就塞爆問題。

謝美英表示，台鐵西部幹線行經桃園路段，尤其內壢後站路幅本就不大，平時就很塞，突如其來的意外，常讓不知情的塞車族原地等待數十分鐘，甚至1、2小時，造成來往車輛動彈不得、卡住平交道周圍大小道路，無處疏散，又無人員現場交管，辦理會勘的重點，首要就是避免事故發生時，造成內壢地區變成一個超大停車場。

謝美英舉例，4月29日上午7點許，許多民眾向她反映中壢區莊敬路動彈不得，經查證是遠東平交道有意外事故發生，適逢上班上學交通尖峰時間，當時她立即連繫中壢警分局，加派警力協助疏通現場。後續接到民眾反映，莊敬路到精忠街平交道沿途沒看到警察人員交管，車流塞爆，嚴重回堵，雖然事後了解，警力多佈署在事故平交道及車流更大的路口，她希望市府正視內壢人的心聲，不要只要一個平交道有狀況，沿線與平交道連動的路口「除了等，還是等」，鐵路地下化工程都還沒正式啟動，現在此時就已如此，未來施工的許多年，大家怎麼辦？

魯明哲現場支持成立「內壢後站交通疏導」LINE群組，另建議遇到列車出狀況，台鐵公司應立即成立調度平台，必須立即通知各里辦、轄內議員服務處等協助廣播，疏散人車，市府針對沿線號誌連鎖狀況必要時要設定改善，且交通號誌時制補償，幹道、支道並重，不能只做幹道。

與會交通局官員則說，考量路上的實體CMS標誌不足使用，除了研議在外圍道路增設CMS牌面來引導民眾改道之外，未來鐵路沿線交通局將再透過GPS定位技術，當民眾有下載「桃園輕鬆GO」APP，經過該座標會自動藍芽推撥改道訊息。

內壢後站路幅本就不大，平時就很塞。（市議員謝美英提供）

台鐵內壢路段今年事故不斷，市議員謝美英（右2）邀立委魯明哲（右3）、鐵道局和市府相關局處現勘。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法