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    台南愛文芒果拚外銷 蒸熱作業啟動

    南瀛農產國際行銷公司啟動愛文芒果蒸熱作業。（記者吳俊鋒攝）

    南瀛農產國際行銷公司啟動愛文芒果蒸熱作業。（記者吳俊鋒攝）

    2025/05/28 23:28

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕雖然今年愛文芒果嚴重減產，但韓國、日本的外銷訂單持續湧入，台南市政府的玉井蒸熱廠今天開始運作，首批到貨3.2公噸，不過僅約以往同期的五分之一。

    由市政府官股經營的南瀛農產國際行銷公司，積極推動愛文芒果的出口，玉井廠持續擴充設備後，目前蒸熱處理量已是全台最大。

    南瀛農產國際行銷公司總經理余清永指出，由於搶手，現階段輸往日、韓的愛文芒果，每公斤收購價格飆升至220元，與以往同期相較，幾乎翻倍，也已創下蒸熱廠營運以來的新高，顯見今年缺貨之嚴重。

    余清永表示，今年第1批蒸熱處理的愛文，將出口至韓國，且採空運的方式，啟程當天即可抵達目的地；至於外銷日本的芒果，則於六月初展開。

    余清永強調，市長黃偉哲多元化推廣台南芒果有成，已建立口碑，雖然今年產量銳減，但外銷通路仍需兼顧，並持續拓展，因此積極幫貿易商搶貨，全力供應出口。

    由於目前到貨量仍偏少，蒸熱廠雖然已經啟動，但僅開出1條生產線，以足夠因應，工作人員各司其職，裝箱後，等待外銷。

    余清永提到，去年玉井蒸熱廠的外銷處理量約690公噸，打破歷來紀錄，由於韓國力推免關稅優惠，貿易商積極供貨，出口就佔了逾7成，日本居次，其餘則是南半球的紐西蘭與澳洲。

    玉井蒸熱廠啟動處理作業，今年愛文芒果減產，到貨量僅以往同期的2成。（記者吳俊鋒攝）

    玉井蒸熱廠啟動處理作業，今年愛文芒果減產，到貨量僅以往同期的2成。（記者吳俊鋒攝）

    玉井蒸熱廠啟動作業，目前僅開1條生產線。（記者吳俊鋒攝）

    玉井蒸熱廠啟動作業，目前僅開1條生產線。（記者吳俊鋒攝）

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