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    首頁　>　生活

    過嶺重劃區停車亂象 二階302汽車格、429機車格6月中完成

    民進黨桃園市議員張曉昀（左）邀交通局現勘過嶺重劃區的停車問題。（桃園市議員張曉昀提供）

    民進黨桃園市議員張曉昀（左）邀交通局現勘過嶺重劃區的停車問題。（桃園市議員張曉昀提供）

    2025/05/28 23:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市過嶺重劃區橫跨中壢、楊梅、新屋、觀音4行政區，近年大樓新建案陸續推出，生活機能漸趨成熟，更有美式大賣場好市多。不過，這裡大眾運輸不足，居民出入以自家交通工具代步，內道路周邊無標線，導致停車亂象，今天交通局，經評估，分2階段畫設收費停車格，第一階段已於去年10月完成，第二階段停車格預計6月中完成。

    桃園市議員張曉昀說，過嶺里人口已達1萬2400人，是中壢第二多人口數的里別，過嶺地區公有停車場僅1處，多數居住人口集中在過嶺重劃區，民眾經常抱怨路邊無畫設標誌標線的停車空間遭外來車輛占用，且以「用車換車」長期占用停車空間。

    張曉昀說，她與過嶺里長邱本源多次會勘過嶺重劃區的路邊停車問題，鎮請交通局分2階段畫設路邊停車格，這次範圍涵蓋松仁路、松德路、松勇路、松義三街、松勤路、松平路等路段，新增103格汽車格、81格機車格。其中，汽車停車格預計7月1日開始收費，讓過嶺地區的停車秩序更好，住戶下班後都能有停車位停放愛車。

    交通局停車管理科長巫秀堅說，過嶺重劃區去年共設置199格汽車收費車位及348格未收費機車格，如今再新增103格汽車收費車位、81格機車位，預計7月1日起啟用收費；因應過嶺地區日益增加的交通與停車需求，交通局分階段增設車格，以建立完善、合理的停車管理機制，未來將持續依據實際需求滾動式檢討，提升民眾停車便利性與整體交通秩序。

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