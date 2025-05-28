愛文量少 台南玉井以綜合品種鮮果芒果冰因應減產

愛文量少，玉井老街店家推出綜合品種的鮮果芒果冰。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/28 23:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受氣候影響，今年國內芒果嚴重減產，尤其深受市場歡迎的愛文收成更少，價格飆升，台南玉井區農會的熱情小子冰館，芒果冰品價格被迫調漲；而當地老街店家也以綜合各品種的變通方式，讓鮮果芒果冰穩定供應。

玉井區農會指出，目前進貨的鮮果愛文，每台斤已經超過百元，成本壓力已經扛不住了，芒果冰售價也有必要更動，但端午節期間仍暫時「凍漲」，連假之後再研議調整幅度，公布實施。

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老街名店「有間冰舖」的業者簡瑞男說，愛文供應量不夠穩定，目前只能再加上玉文、金煌、土檨仔等品種，推出綜合鮮果芒果冰，滿足饕客。

簡瑞男提到，今年芒果全面減產，每趟能購進的數量有限，各品種最多僅200台斤，真的不夠用，只好自己四處奔走，積極拜訪南部農民，努力尋覓穩定的貨源，因應夏天旺季的到來。

簡瑞男認為，目前外銷愛文的收購，每公斤飆破200元，也等於是市場行情的對照門檻，在內需的供應上，規格較好的芒果，勢必要比以往付出更多成本才能買得到，連鎖效應下，也牽動了各類相關加工產品的價格。

玉井區農會果樹第33產銷班長賴永坤指出，今年的收成只有正常時期的5分之1，雖然花開得不錯，但春節後，卻面臨持續低溫，出現大量「空包彈」，影響實際產量，災情堪稱2016年「霸王級寒流」以來最嚴重。

雖然今年的收成恐會受到衝擊，但台南區農業改良場鼓勵栽種者，可再用心地管理、照顧，僅存的果粒能長得更大顆，藉由個別重量的提升，彌補整體產量的短缺，減少損失。

愛文量少，綜合品種的鮮果芒果冰趁勢推出。（記者吳俊鋒攝）

愛文量少，玉井老街芒果冰業者加入不同品種，維持鮮果芒果冰的美味。（記者吳俊鋒攝）

愛文芒果進入套袋期，受氣候因素影響，今年產量銳減。（記者吳俊鋒攝）

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