客語向下扎根 桃園市鼓勵學校加入沉浸式客語教學

桃園市立龍潭幼兒園幼兒在園內逐步養成從小說客的語言習慣。（桃園市客家事務局提供）

2025/05/28 23:32

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局今天到市立龍潭幼兒園，訪視沉浸式客語教學推動情形，園內幼兒在日常活動課程中，自然而然以客語互動，副局長饒佳汶鼓勵更多學校及老師加入沉浸式客語教學計畫，讓學生能有自然聽、講客語的延續性環境。

饒佳汶說，客語沉浸式教學中，各幼園幼兒在園內日常，包括在問候、常規提醒、體能活動、情緒表達等情境中接觸客語，培養從小講客習慣，113學年度共10園、25班、581位學生加入，其中新屋區新學屋幼兒園是桃園首間獲客家委員會認證通過的全客語幼兒園；國中、小學則共10所、42班、997位學生加入，其中，國中、小課程採分科教學，由科目老師以穿插華語及客語方式進行教學。

請繼續往下閱讀...

饒佳汶也提到，日前與沉浸式客語教學師資培訓輔導團委員訪視桃園區同德國中時，發現英文課老師採客、華、英三語教學，不僅將自然學科，如能源、生物燃料等專業術語以英語及客語說明，同時不斷重複客、華語課室用語，如「有問題請舉手」、「注意聽」，學生也能隨不同語言轉換，即時回應，此外，也透過客語獎勵卡，鼓勵學生表現。

客家局指出，幼兒園階段是學習語言的最佳黃金期，許多學術研究也證明，幼兒同時學習母語及華語，並不影響其學習能力，甚至可能有更好的學習表現，無須過度擔心語言轉換問題；客家局每年成立輔導團，辦理多元師資增能培訓課程，透過師資經驗分享、觀摩交流及專業社群等方式，協助老師順利推動沉浸式客語教學。

桃園市立同德國中英文老師融合華語、英語與客語三語教學。（桃園市客家事務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法