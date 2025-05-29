亞洲唯一！台灣獲列三大豬病非疫區 農業部啟動生鮮豬肉輸日談判

世界動物衛生組織大會將於今天宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，成為亞洲唯一撲滅及防堵口蹄疫、傳統豬瘟及非洲豬瘟三大豬隻疫病的國家。（資料照，記者黃明堂攝）

2025/05/29 00:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕世界動物衛生組織大會（WOAH）將於今（29日）台灣時間下午4時15分後（當地巴黎時間上午10時15分後）正式宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，是亞洲唯一三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區，農業部長陳駿季表示，將即刻展開台灣生鮮豬肉輸日談判。

繼2020年台灣被WOAH認定為口蹄疫非疫區，以及隨邊境防堵非洲豬瘟成功，台灣於2024年被列為非洲豬瘟非疫區後，WOAH今天在年會的最後一天正式宣布台灣為傳統豬瘟非疫區，我國成為亞洲唯一撲滅及防堵口蹄疫、傳統豬瘟及非洲豬瘟三大豬隻疫病的國家。

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陳駿季表示，歷經多任主委、副主委協助，養豬產業與農業部密切合作防堵疫情，再加上產業重視生物安全防治，才能達成非疫區的目標，「這是一個很艱難的任務，但台灣做到了。」

台灣生鮮豬肉曾因口蹄疫爆發導致輸日中斷，陳駿季進一步指出，隨台灣正式被WOAH認證為三大豬病非疫區，台灣生鮮豬肉外銷將有更多可能性，檢疫談判將更順利，將即刻啟動輸日本談判，爭取最快時間讓台灣生鮮豬肉重返日本市場。

陳駿季表示，未來持續將所有可能的病原阻絕於邊境，包含種豬隔離檢疫須更落實，還將與海巡署、檢警單位加強打擊走私，也會持續查驗包裹，並維持機場海港自疫區入關手提行李手檢站運作。「正因手檢站，我國才能做到他國做不到的邊境阻絕。」陳駿季指出，許多入境旅客認為手檢站造成困擾，但請社會大眾理解這些都是防堵動物疫病入侵的必要措施，盼國人共同守護台灣。

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