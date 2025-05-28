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    超萌！彰化花壇秘境 獨角仙成群棲息光蠟樹

    大嶺巷光蠟樹上已有許多獨角仙。（米諾斯提供）

    大嶺巷光蠟樹上已有許多獨角仙。（米諾斯提供）

    2025/05/28 22:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕獨角仙繁衍季節來臨，彰化縣花壇鄉大嶺巷有一處天然形成的光蠟樹秘境，3條步道上有約30棵光蠟樹，每棵樹上都棲息約數十隻獨角仙，登山客驚喜近距離觀賞，遊客並呼籲民眾「動眼勿動手」，大家一起來守護獨角仙，愛牠就別抓牠。

    生態攝影師米諾斯說，不同於芬園鄉獨角仙生態區是人為復育，花壇鄉大嶺巷的獨角仙是自然繁衍，因此身形都很龐大。大嶺巷有3條步道，知道的人不多，平日偶有登山客會經過這裡健行踏青，由於這裡的光蠟樹有約30棵，加上少有人為干預，因此每年獨角仙都大爆發。

    他說，目前是獨角仙繁衍季節，大嶺巷獨角仙光蠟樹上有許多獨角仙棲息，或吸食樹幹枝液或交配，有的公獨角仙還為了爭奪母獨角仙的交配權而「大打出手」，模樣超萌，畫面自然而珍貴。獨角仙在大嶺巷覓食、交配、打架，生態相當豐富，呼籲民眾觀賞時自然就好，千萬不要為了拍攝飛行畫面，把獨腳仙抓來往上丟讓牠飛。「動眼勿動手」，大家一起來守護獨角仙，愛牠就別抓牠。

    獨角仙忙著交配。（米諾斯提供）

    獨角仙忙著交配。（米諾斯提供）

    大嶺巷的獨角仙適逢繁衍季節，數量將會愈來愈多。（米諾斯提供）

    大嶺巷的獨角仙適逢繁衍季節，數量將會愈來愈多。（米諾斯提供）

    獨角仙外型酷似鐵甲武士。（米諾斯提供）

    獨角仙外型酷似鐵甲武士。（米諾斯提供）

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