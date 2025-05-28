最後危險路口完工！ 潮州光春圓環改標線式圓環上路

潮州光春圓環的工程已完成。（記者陳彥廷攝）

2025/05/28 21:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州的光春圓環因往常車禍事故多，曾是國內最後一批危險路口，屏東縣政府改善後雖仍維持圓環，但圓環實體部分全面拆除，僅剩中間架有路燈，近期已正式上路，但因為車道縮減致車速變慢，也引來正反兩極的聲浪。

全台首波799處危險路口的改善工程，因光春圓環為最後一處，完工可說是改善799危險路口的重要象徵，屏東縣政府為改善潮州的交通動線，在全鎮斥資約2000萬元改善，包括延平路還有火車站周圍，其中最重要最明顯的就屬中正路接新生路再到光春圓環路段各種新設的標線。

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光春圓環曾因原圓環上方的固定物太多且龐大，加上圓環本身較高，通視度不佳又照明不足，因此經常發自撞圓環或是車禍，但因為圓環已成為外鄉鎮進入的地標，不少在地人希望保留圓環，最初的「拆除圓環」決議一度陷入拉扯，最後定案採折衷的標線式圓環。

屏縣府指出，目前圓環的大小與原本實體差不多大，主要就是新劃設槽化線及綠底人行道，加上明確的行人穿越線，而車道數比照另一處的「建基圓環」，從2車道縮減為1個混合車道，車輛必須禮讓圓環內的車輛，也達到進入市區減速目的。

屏縣府說，此外，在五福路側也畫上停車彎等設施，目前完工還未出現有太大的車流壓力，因此本週端午連假將是落成後首個大車流湧現期，將派員前往觀察，作為未來滾動檢討的資料，加上還預留交通號誌的管線，若有需要也不排除會再增設號誌。

新圓環落成，不少人是認為標線圓環只是「作半套」，還要因此縮減車道讓速度變慢，變得非常不好走，也有人認為當地的型態與建基圓環不同，人行道需求低，沒必要畫這麼寬，加上當地是店住，居民騎樓停車出入變得非常不方便；但也有人認為，當地以往就是視線不佳，還要常常注意另一個車道的車輛動向，有了改變才有交通改善空間

潮州光春圓環的工程已完成。（屏東縣政府）

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