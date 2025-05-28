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    她實測帶韓國「1爆紅美食」回台遭海關丟掉 哭喊：1千多台幣飛了

    爆紅的香蔥乳酪貝果的新鮮蔥段屬於生鮮蔬果，無法通過海關。（擷取自Thraeds/kook3.700）

    爆紅的香蔥乳酪貝果的新鮮蔥段屬於生鮮蔬果，無法通過海關。（擷取自Thraeds/kook3.700）

    2025/05/28 23:47

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國首爾超夯美食店「倫敦貝果博物館」以獨特的香蔥乳酪貝果及歐式裝潢在社群竄紅，就連少女時代的潤娥、TWICE的志效也紛紛打卡，成為台灣民眾最近在韓國旅遊最夯的打卡名店。不過，有網友說，她準備帶貝果過海關時，卻被海關告知無法將貝果帶回台灣。

    網友在Threads發文說，韓國名店「倫敦貝果博物館」的香蔥乳酪貝果真的不能帶回來台灣！她看了許多網友分享說可以帶回國，就親自實驗過海關，不料卻被海關禁止，只能選擇當場吃完或將貝果丟棄，「真的不要親自實驗！被丟了4個，1千多台幣飛了」，她寫道，「我帶了藍莓、原味、鹹可頌口味的都可以，檢查的時候是一直說肉跟新鮮水果蔬菜都不能」。

    貼文曝光後，網友紛紛說，「因為是新鮮蔥段的關係吧」、「新鮮的不可以，醃製的可以」、「新鮮的蔬菜水果都不行，小黃瓜胡蘿蔔那些一樣，別賭～第一關檢查時，不確定的東西都可以拿出來給他們確認檢查，在這丟掉都不會怎樣，過了那關之後如果剛好被抽查，準備被罰錢」、「被抓是因為帶的有含生蔥（有生鮮跟肉的都不能帶回來），其他一般原味或蜂蜜或芝麻都可以帶回來沒問題」。

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