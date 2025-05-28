海洋漁業調查生力軍！水試所「水試3號」、「水試6號」啟用

水試3號及水試6號今天正式啟用。（水試所提供）

2025/05/28 20:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕海洋漁業資源調查船隊再添生力軍！農業部水試所今（28日）表示，今年4月交船的水試3號與水試6號新船即起正式啟用，將配置給澎湖漁業生物研究中心與東部漁業生物研究中心使用，分別以澎湖馬公及台東新港為作業母港，進行漁業資源及水文探測等任務。

水試所為國內從事水產試驗研究最悠久的政府機構，所轄漁業試驗船肩負國內各種資源調查、漁撈試驗、漁法漁具及水文探測等任務，水試所所長張錦宜表示，在「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級」中長程計畫案支持下，終於喜獲新船，除既有的漁業試驗船水試1號及水試2號，再添「水試3號」及「水試6號」。

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水試所說明，水試3號及水試6號為基本設計相近之姊妹船，皆為總噸位174噸，船長27.5米，吃水深2.5米，續航能力900浬，可在台灣周邊各種水域環境中作業機動執行任務。

水試所指出，針對2船常駐海域不同的海洋環境特性，該所在選配試驗船科儀設備時也因地制宜，如在水試3號配置包括抓斗式採泥器、箱型採泥器及多管式採泥器，以利於澎湖周邊海域進行海床採樣任務；水試6號也因應東部當地漁業特性，配載了活魚艙及可拆式鏢旗魚台，有助於我國進行更大尺度的標識放流試驗。

水試3號以澎湖馬公為作業母港。（水試所提供）

水試6號以台東新港為作業母港。（水試所提供）

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