街頭直播遭亂入喊「六四天安門」 正妹得知原因笑回：我台灣人啦！

正妹實況主在路上開直播與粉絲聊天，卻被誤以為是中國人，一名女子還對著鏡頭喊「六四天安門」、「一邊一國」。（圖翻攝自「火星來的雷夢」IG）

2025/05/28 20:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣多地出現中國籍人士進行可疑拍攝，從偷拍小學生到空軍花蓮基地部署，在中國社交平台「小紅書」上出現，引發外界關注。最近一名正妹實況主在路上開直播與粉絲聊天，一名女子突然對著鏡頭喊「六四天安門」、「一邊一國」，似乎想以此「反制」，但這名正妹並沒有生氣，笑回「我台灣人啦！」，還大方秀出直播頁面，化解一場誤會。

在Twitch小有名氣的實況主「火星來的雷夢」，近日在台中大雅區一帶辦事情，路上順手開起直播與粉絲互動聊天。由於近期疑似中國籍人士在台瘋狂拍攝學童、街景等情況頻傳，還有網友發現在中國抖音、小紅書等平台出現大量台灣學童正面影像，一名女子看到「雷夢」拿手機開直播，以為又是可疑中國人士，於是上前對著雷夢喊「六四天安門」、「台灣中國一邊一國」，企圖用這些敏感詞讓直播間被迫關閉。

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不過被干擾的雷夢當下並未生氣，反而以濃厚台灣腔爽朗地向該名女子表示「我台灣人啦！」，起初女子還抱持懷疑，雷夢見狀大方秀出自己的直播畫面，耐心解釋螢幕上的字都是繁體，而她用的直播平台Twitch是美國公司的，這才解一場誤會。當時雷夢還和該名女子聊了起來，詢問是不是最近聽到許多中國人直播才會做出此一舉動，對方尷尬坦承，雷夢聽完笑稱「沒事啦！他們（手機直播）都是拿直的，我拿橫的」。這段互動隨後被分享到網上引發討論，不少網友大讚雷夢人美脾氣又好。

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