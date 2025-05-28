校園手機管理 嘉義地區高中生：應保障學生民主參與權

教育部公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，立委蔡易餘今天在嘉義市舉辦座談會，傾聽學生、教師聲音。（記者王善嬿攝）

2025/05/28 20:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕教育部公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」修正草案，徵集意見中。不過，學生團體紛紛反映，高中職校的規範制定程序恐淪為「紙上民主」。立委蔡易餘今天邀集教育部官員、學生代表在嘉義市桃山人文館舉辦學生座談會，傾聽學生意見。

蔡易餘總結說，學生也認同管理手機是必要的，只是如何落實各校制定規範的民主程序，將要求教育部思考如何落實，保障學生意見能確實表達。

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據嘉義地區高校聯盟發出逾500份問卷調查，15所高中現有59.7％採各班級自行保管與規範（分散管理），38.5％學生自主保管，僅1.8％上學後集中保管；希望採取的管理方式，50.6％贊成各班依據狀況自行管理，45.4％贊成完全由學生自主管理。

嘉義高中班聯會長戴逸安說，親師生三方會議、校務會議中的學生代表人數相對弱勢，聲音常被忽視，建議成立相關委員會，讓學生能充分表達意見；嘉中班聯會學權長馮宥銓認為，手機管理規範能否落實仍視老師態度而定，校務會議如何進行、手機管理權責歸屬等問題，教育部應清楚規範，建議學校進行制定管理規範程序時，應要求至少要有一名學生代表同意。

嘉義縣兒童及少年諮詢代表、嘉義高工生林鈺涵主張，嘉義高工去年8月實施將手機統一收到「手機櫃」，衍生有手機過熱、疑似爆炸等情形，且即使學校集中保管手機，學生也會有A、B機去因應，防不慎防；手機是學生的財產，應由學生自主管理，她主張由學生自行制定管理規範及懲處辦法，培養學生自律、負責任能力。

「校園手機集中管理，是治標不治本！」桃山人文館創辦人、嘉中退休老師林瑞霞說，高中是國中到大學的銜接階段，也是從封閉走向開放的階段，即使在高中統一收手機，難道上大學以後就不會手機成癮？應讓高中生學習如何使用行動載具，學會自律控管能力。

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