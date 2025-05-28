週四雨彈襲全台！西半部慎防局部豪雨 北台灣低溫剩22度

週四各地都將有陣雨或雷雨。示意圖。（資料照）

2025/05/28 22:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週四（29日）受鋒面影響，雨勢將轉趨明顯，各地為陣雨或雷雨的天氣，並有大雨發生。其中，西半部地區則有局部豪雨發生的機率，鋒面上易有短延時強降雨、伴隨雷擊及強陣風等，較劇烈的天氣現象，外區記得攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四因鋒面通過，各地將有大雨，而西半部地區則有局部豪雨發生的機率。西半部、東北部及東部地區，恐有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨；東南部及馬祖地區，為局部短暫陣雨或雷雨。晚間起，雨勢將由北往南逐漸趨緩，北部及東北部地區，會轉為局部短暫陣雨，同時因東北季風增強，各地氣溫也會下降。

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溫度方面，週四中部以北及宜花地區，夜晚、清晨低溫約22至23度；南部及台東地區為25至27度，而白天受到鋒面影響，高溫相較於今天會下降，北台灣整天濕涼約22至25度；中部及花蓮地區26至27度；南部及台東地區是29至31度，感受較為溫暖。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五鋒面恐逐漸南移到巴士海峽，北部雨勢會稍緩和，而白天南部、東部及各山區，仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起南台灣天氣也將趨緩，天氣轉為多雲。

紫外線指數部分，週四台東縣為「過量級」；台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週四受降雨洗除作用影響，擴散條件轉佳，空品多為良好至普通。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週四南部高溫仍可達31度，但北部低溫會降到22度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四受降雨洗除作用影響，空品多為良好至普通。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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