桃市推動自行車通勤 今年新增100公里自行車道、100處公共自行車站

桃市「雙百計畫」推動自行車通勤路網，今年將新增100公里自行車道、100處youbike站點。（桃市府提供）

2025/05/28 20:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府交通局、觀旅局今（28）日於市政會議進行「桃園市自行車路網推動報告」專題報告，市長張善政表示，為強化桃園市低碳交通網絡，市府今年將新增100公里自行車道及100處公共自行車場站。

交通局長張新福指出，自2023年以來，桃園市自行車道路網增加近150公里，總長度達456公里，為6都年增里程數最高的城市，今年預計再增加100公里，目標於2030年總里程數達818公里，市府也將研議並逐步改善營盤溪、坑子溪及桃林鐵路等自行車路段銜接斷點，打造安全與實用兼具的自行車交通網絡。

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觀旅局代理局長王麗娟表示，市府預計於7月推出「大龍門低碳旅遊」遊程，串聯台灣好行大龍門路線，並整合電輔車業者與在地旅宿資源，打造結合交通、住宿與自行車騎旅的低碳小旅行，另與海資處針對珍珠海岸計畫北岸，規劃發展以電輔車及自行車為主的生態旅遊新路線，拓展低碳觀光模式。

交通局表示，桃園市現有54條自行車道路線，以及10大區域共283公里路線尚在規劃及施工中，市府將持續檢視公共自行車租賃熱點，規劃建置桃園高鐵站、桃園火車站、中壢火車站、藝文特區及華亞科技園區等5條通勤型示範路線，並配合蘆竹路廊計畫，盤點桃林鐵路、南崁溪、坑子溪及營盤溪自行車道廊帶，整合周邊Ubike站點設置情形。

觀旅局表示，市府整合各區特色路線與節慶活動，推出10條適合親子共遊的自行車遊程，包括龍潭三坑鐵馬道、大平紅橋至三坑生態公園自行車道、龍潭大池上游野溪自行車道、大鶯綠野景觀自行車道、大漢溪山豬湖自行車道、石門水庫環湖自行車道、新屋綠色走廊、八德茄苳霄裡陽光鐵馬道、南崁溪水岸自行車步道及桃林鐵路，串聯自然生態及人文史蹟與休閒農漁等資源，促進觀光與在地經濟發展。

此外，都發局長江南志表示，都發局今年已著手於營盤溪與大坑溪周邊，推動自行車路網建置與整合，並持續盤點蘆竹瓶頸路段，協調各局處合作改善，將休閒型路網升級為具通勤功能的綠色運輸網絡，推動蘆竹成為綠色運具示範區。

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