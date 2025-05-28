週四雨彈轟炸全台！入夜明顯轉涼 下週氣溫重回30度

今明兩天降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/05/28 19:11

〔記者林志怡／台北報導〕今晚（28日）受鋒面接近影響，北台灣預估會陸續出現雨勢。中央氣象署提醒，這波鋒面明天通過台灣，全台可能出現短延時強降雨，入夜後雖雨勢由北往南趨緩，但氣溫也會明顯轉涼，持續到週六清晨；下週一、二白天氣溫可回升到30度或以上，但下週三又有另一波鋒面接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯說明，明天受到鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，且普遍有大雨發生，西半部地區還有豪雨發生機率，但隨著鋒面往南移動，入夜後雨勢由北往南趨緩。

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這波鋒面週五抵達台灣南方巴士海峽，南部、花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則從短暫雨的天氣逐漸轉為多雲，週六天氣將進一步好轉，僅花東、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨。

張竣堯說，端午連假最後一天，台灣周邊轉為偏南風的環境，南部、花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後雷陣雨的區域稍有擴大，中部以北、東北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

下週一、週二則受到西南風影響，其中下週一迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，下週二則同時受到鋒面接近影響，中部以北、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯指出，下週的鋒面會在週三持續接近台灣，預估各地山區短暫陣雨，西半部、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，但下波鋒面預報時間較長，不確定性較大。

氣溫方面，明日晚間明顯轉涼，各地夜間清晨氣溫下滑到20到23度，並將一路偏涼到週六清晨，週五白天也不會太炎熱，白天氣溫約28到30度，後隨著台灣週邊轉為南風，下週各地白天氣溫普遍可達30度以上，且下週一、週二可能有焚風出現，局部地區氣溫可接近35度。

未來降雨趨勢及天氣。（中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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