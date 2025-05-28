高雄捷運黃線3站周邊土地變更為「捷運開發區」 都委會審議通過

高雄捷運黃線站點圖。（高雄市捷運局提供）

2025/05/28 19:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為推動捷運TOD（大眾運輸型導向發展），高雄市都委會今天（28日）審議通過捷運黃線Y6、Y8、Y18站周邊相鄰土地，變更為「捷運開發區」。

高雄市捷運局說，捷運黃線全長約22.91公里，設置23座車站，通車後將服務約116萬市民，占高雄總人口約41.8％。

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都委會審議由副市長林欽榮主持，通過的Y6、Y8、Y18等3站，是銜接鳥松、三民到市中心的重要節點，3處站區周邊相鄰土地變更為「捷運開發區」，都已取得相關土地所有權人同意變更意願，配合周邊公共設施及道路系統規劃需求，設置變更範圍至少10％的廣場等公共設施用地。

捷運局說明，Y6站東側基地未來將採建築物與捷運設施共構方式設計；Y8站可與輕軌C28站轉乘，便利高雄高工、高科大師生通勤；Y18站則為黃線與橘線的交會樞紐，是文山特區、鳥松地區往返高雄市區、鳳山地區的重要轉乘點。

此外，都委會大會也審議通過高雄港站容積調配都計變更案，市府與交通部鐵道局達成初步共識，將107年登錄為文化景觀的高雄港站與周邊舊鐵道設施，其都市計畫土地使用現況為第三種商業區部分土地，依「資產價值不減損」原則，移轉容積至高雄車站周邊台鐵所屬土地，以推動高雄車站大都更計畫。

林欽榮說，本案不僅可獲得保留哈瑪星高雄港站歷史文化景觀風貌，也能節省市府財政支出；本案4處容積接受基地，均位於高雄車站新門戶發展核心區，配合市府正推動「高雄車站大都更計畫」，利用國、公有土地，結合公辦都更與公私協力，活化國公有地，將可加速高雄站區域轉型。

高港站鐵路文化園區現況圖。（高雄市都發局提供）

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