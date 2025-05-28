施振榮等多位彰中校友 母校開講綠能農業共存

智榮基金會董事長施振榮以「王道精神」提出台灣在漂浮式與高空風能發展的優勢。（圖彰中提供）

2025/05/28 19:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化高中今天舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請施振榮等多位傑出校友與產學界名人回母校，聚焦新能源議題，和學生一起討論如何面對全球氣候變遷與能源轉型挑戰。

論壇以三大主題展開交流，包括「台灣發展綠電的快速有效途徑—創新觀念與技術」、「從王道談台歐新能源科技合作展望」與「由能源安全談台灣的能源政策」，邀請農工專家施昭彰博士分享「快速有效發展綠電」的方法，智榮基金會董事長施振榮則以「王道精神」談台歐合作前景，提出台灣在漂浮式與高空風能發展的三大優勢：風資源佳、技術力強、場域成熟。能源專家梁啟源教授則提醒，綠能政策已與國安、產業息息相關，不能等閒視之。最後由中央研究院前副院長梁啟銘擔任總結講評，高度肯定論壇內容，並呼籲產官學研齊力推動具前瞻性的綠能發展政策。

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隨著極端氣候加劇、電價波動、能源轉型成為國安議題，與會專家強調，台灣雖有豐沛風光資源，但電力結構仍以「非再生能源」為主，未來不只要加速綠能發展，更需整合農業轉型、光電共存的新模式，才能穩定糧食供應與達成永續目標。

專家們同時提出多項創新構想，例如擴大種電面積、整合光電與風能設計出更適合農業的設施、自動化環控系統、光電板創新設計、冷熱交換系統等，以農業產出為本、綠電與碳匯為輔，打造具國際競爭力的台灣模式。

彰中校長王延煌表示，本次講者與總結者都是傑出校友，讓在校學生深感鼓舞，也更有信心迎向未來挑戰，像是梁啟銘前副院長及梁啟源教授一家三兄弟都是彰中人，施振榮董事長除了是科技業先驅、更是鹿港慶端陽一系列活動的推手，施昭彰博士上任校友會理事長以來，一直希望引領年輕人認識最新產業趨勢從而開創新局。

彰中今天舉辦「跨世紀綠能產業發展論壇」，邀請多位傑出校友與產學界名人回母校，聚焦新能源議題。（圖彰中提供）

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