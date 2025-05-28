石門、寶二水庫幾乎全滿 預降水位迎接鋒面大雨

鋒面來襲恐致大豪雨，接近滿水位的石門水庫預降水位保留防洪空間。（記者李容萍攝）

2025/05/28 18:53

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象署今（27）日下午發布鋒面訊息，29日鋒面將通過台灣，台灣西部地區有局部強降雨發生率，尤其北部地區有短暫大暴雨發生的可能。截至今日下午3點，石門水庫蓄水率達94.94％、寶山第二水庫則是100％，經濟部水利署北區水資源分署已完成兩水庫設施安全及穩定供水整備，呼籲民眾立即關注氣象訊息並保持警覺，同時避免靠近河道，以確保安全。

截至今日下午3點，石門水庫大壩水位243.78公尺，蓄水率94.94％，有效蓄水量為1億9486萬噸，而寶山第二水庫蓄水率100％，有效蓄水量為3383萬噸，兩水庫幾乎全滿，北水分署評估，目前供水穩定無虞，且水庫於這波鋒面期間放水機率高。近期除已進行水庫設施安檢及防汛演練，且規劃預降水位至243.5公尺，以保留約1200萬立方公尺防洪空間外，另台水公司相關區處已回報穩定供水整備完成，故研判可充分應對可能發生的降雨情況，確保供水穩定與防汛安全，請民眾放心。

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此外，目前阿姆坪防淤隧道沖淤池已放淤土砂，將利用適當機時進行沖淤作業，以利提升石門水庫防淤延壽成效。北水分署將持續密切關注氣象資訊，以確保水庫防汛應變作業順利進行，如有最新水情資訊將透過官方管道即時發布，希望大家能一起防災，共同維護安全。

經濟部水利署北區水資源分署已完成兩水庫設施安全及穩定供水整備。（記者李容萍攝）

阿姆坪防淤隧道沖淤池已放淤土砂，將利用適當機時進行沖淤作業，以利提升石門水庫防淤延壽成效。（記者李容萍攝）

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