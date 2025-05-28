愛情「粉紅泡泡」不見了？ 河樂廣場再掀話題結果超意外

河樂廣場佈置「愛情許願池」，營造幸福浪漫。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/28 19:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區河樂廣場佈置「愛情許願池」，超過10萬顆的「粉紅泡泡球」，營造幸福浪漫，但一顆顆塑膠球鋪滿池，被網友虧笑「愛情像極了福壽螺卵」，更發現粉紅泡泡球被工作人員收回，納悶「是不是大雨前收拾」「說好展到6月30日要泡湯了」！

結果答案令人超意外！南市觀旅局今（28）日表示，「愛情許願池」策展，配合週二休園日進行清理戲水池作業， 同時更新下階段策展形式，將許願池的許願球集結化身為7顆集願大球，象徵「七星集願」，透過大家許願集氣，很快7顆集氣球將逐漸圓圓滿滿，讓大家願望成真，展期絕不會改變，而且最後將有令人驚喜的「粉紅大爆發」！

請繼續往下閱讀...

觀旅局表示，7星集願球靈感除來自幸運數字「7」外，台南台19甲省道新化至關廟一帶擁有尖山、孤山、大坪山等7座丘陵，地方流傳「七星墜地」成為新化7間廟宇的風水故事，因此「七星」轉化為現場7顆巨型集願球，承載眾人祝福與期待。

觀旅局表示，網友發揮各種想像評價也是好事，造成高討論度與能見度，配合活動的幸福扭蛋機，已發出超過3300顆，登記免費索取的公益團體也有20多個。

象徵甜蜜愛情的泡泡球在河樂廣場水池中，洋溢浪漫氛圍，並設有「玫瑰花拍照打卡區」。夏暑季節迎接端午連假， 還有爸媽及幼稚園帶小朋友來戲水，玩划自製的迷你龍舟，十分有趣。

河樂廣場佈置「愛情許願池」引發熱議。（記者洪瑞琴攝）

小朋友戲水划迷你龍舟。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法