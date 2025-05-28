埔里蓋掩埋場要加速環評？環保局長：依法辦理未加速

民間業者在埔里鎮麒麟里申設事業廢棄物掩埋場，地方憂心污染水源涵養區。（埔里反掩埋場自救會提供）

2025/05/28 18:52

〔記者張協昇／南投報導〕民間業者於南投縣埔里鎮規劃申設事業廢棄物掩埋場，地方組自救會抗爭，堅決反對興建，多位議員今天（28日）質詢質疑外傳要加速環評，且未來蓋好後還要掩埋含重金屬的垃圾飛灰固化物，恐污染水源，要求環保局環評時務必嚴格把關，不能有黑箱作業、輕易放行。環保局長李易書答詢，環評流程均依法辦理，未有加速辦理環評情形。

蘇昱誠、吳棋楠、吳國昌、林芳伃、黃世芳、沈夙崢及張婉慈等議員今天在議會質詢時，關切埔里鎮麒麟里24.6公頃土地規劃申設事業廢棄物掩埋場，地方盛傳環保局要加速環評，一、二階環評一併辦理，且未來還要掩埋垃圾焚化後的飛灰固化物，飛灰含重金屬，一旦飛灰固物剝落，遇大雨侵蝕滲漏，恐污染水源，衝擊下游近千公頃茭白筍產業及民眾飲用水安全。

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李易書答詢，該案目前仍在土地變更階段，並進行環評書面審查，初步了解設置地點並未位於水源、水質保護區，尚未進入一、二階環評實質審查階段，由於掩埋場等設施必須進行較嚴格的二階環評，因此一階環評速度會較快，把審查重心及時間擺在二階環評，環評至少要3年時間，未有加速辦理環評情形。

李易書指出，業者申請掩埋的項目主要以營建廢棄物為主，目前縣內的飛灰固化物都是運往南部民間掩埋場掩埋，雖業者承諾未來掩埋場蓋好後，會協助掩埋垃圾飛灰固化物，但掩埋場是否能完成設置還是一個問題，目前談是否掩埋垃圾飛灰固化物還太早，即便申設成功，也要依環保法規建置嚴格的防滲漏系統，縣府將會依法嚴格把關。

民間業者於南投縣埔里鎮申設事業廢棄物掩埋場，當地民眾成立自救會抗爭，表達堅決反對設掩埋場。（埔里反掩埋場自救會提供）

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