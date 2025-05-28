她環遊世界在智利摔車顱內出血！列7點建議：要有固定聯絡的人

小高在智利不慎摔車導致顱內出血，緊急送往私人醫院作開顱手術。（擷取自小高臉書）

2025/05/28 21:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕來自台東的女生「小高」夢想是環遊世界，30歲時辭掉工作，踏上夢想的旅程，卻在智利意外摔車，導致顱內出血，獨自一人在頭部重創、記憶錯亂的情況下搭飛機到首都聖地牙哥就醫，幸好過程中有遇到許多好人幫忙，讓她在智利撿回一條命。她特別整理出7點注意事項，給環遊世界的旅者們參考，「希望大家都可以平安健康的活著回台灣」。

小高在臉書社團「中南美旅遊情報討論分享」發文說，她環遊世界的第一站是美國，不過，中途因為簽證問題而跳過一些國家，過程都算相當順利。但在抵達智利阿他加馬（Atacama）的第三天，她在月亮谷騎車時意外摔車，嚴重顱內出血，甚至完全沒出意外時的記憶，也不知道是怎麼摔的，她笑稱，「只能說這次沒死真的是各種環節的運氣都非常非常好」。

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她回憶，獨自一人在顱內出血、記憶錯亂的情況下搭飛機到聖地牙哥就醫，真的是一件很恐怖的事情，所以整理了7點事項跟大家分享。第一是，「如果你是獨旅，身旁沒朋友的情況，請一定要有每天固定聯絡的人，且是要每天至少一通電話的程度」，她說，那天摔車後，剛好台灣的朋友打給她，朋友一聽就知道她情況不對勁，因為她當時沒什麼情緒反應，大部分都在嗜睡或記憶錯亂，跟平常的樣子差異很大，「所以我朋友有先幫我找到駐智利的台灣辦事處電話，幫助我提早篩選適合的醫院」。

第二，因為阿他加馬只有簡單的衛生所，設備也只有X光，當時只診斷出小高的顳骨跟蝶骨骨折、肩鎖關節脫位，建議她盡速到大醫院檢查。小高以為只是腦震盪，隔天就搭飛機到聖地牙哥檢查，才發現自己已顱內出血，「事實證明，顱內出血千萬別搭飛機，很可能會直接掛在飛機上，因為氣壓變化會影響出血量，什麼時候突然昏迷都不知道」。

第三，她建議，若很急迫就醫時，記得直接找私人醫院，雖然她住院第一週就噴了台幣75萬元，但至少去急診後，醫生馬上就做開顱手術了，「這是我在中南美洲遇到最有效率的一刻，事後久住智利的當地人跟我分享，如果我去公立醫院，可能還沒輪到我，我就等到死了」。

第四，小高建議，若在國外需要就醫時，醫院一定要先篩選好。在國外緊急有醫療需求，其實遇到最大問題不是沒錢，而是一天之內刷不到那個金額，「我算是非常緊急的情形要開刀，所以連住院都沒辦、連保證金都沒付就被推到手術室了，但如果是一般情形要住院（就算骨折痛到哀哀叫），沒意外私人醫院一定會要你刷完保證金才讓你辦住院，所以醫院真的要先篩選好」。

第五，當不幸撞到頭，失去撞擊時的記憶，且不斷流鼻血時一定要警惕！建議直接去醫院掛急診，「當時摔倒後我自認為狀況還好，頂多就是想睡覺，但事後我朋友跟我說，其實我已經記憶錯亂了，講什麼忘什麼，還認錯人，但我完全不曉得這件事」。

第六，她認為心理會強烈影響身體復原程度。很多去探望她的人，都說她剛開刀前面幾天很像植物人，清醒10分鐘就會昏倒，完全沒食慾、頭很暈且一直噴射式嘔吐，直到第四天有一位台灣人偷帶一杯珍奶來探病，「我看到珍奶直接飆淚，從那天起我就能吃東西了，有食慾後，身體也開始慢慢變好了，真的很神奇」。

第七，確認旅平險有沒有海外急難救助的服務，並確認額度上限是多少。她表示，中南美洲離台灣很遠，超過額度的機率很大，出事前她完全不知道海外急難救助是什麼，不過還好有保旅平險，UIA聯合國際救援從台灣派了一位醫生與一位護理師來智利接她，回程全都坐商務艙而且申請快速通關，醫護團隊在飛機上也隨時檢測她的血氧血壓，甚至給她很多專業建議，避免她在飛機上癲癇或缺氧，「讓我超感動！最開心的是我回程不用付任何一毛錢嗚嗚嗚」。

小高樂觀地說，雖然環遊世界計畫被迫中止，她也從省錢背包客變成瞬間負債，從準備飛復活節島變成醫院深度旅遊，「但至少還活著……也祝福大家旅遊都一切平安」。

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