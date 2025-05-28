為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    凍結預算惹民怨 衛福部26億元全數解凍

    衛福部原本被凍結的26億多元預算，全數解凍。（記者邱芷柔攝）

    衛福部原本被凍結的26億多元預算，全數解凍。（記者邱芷柔攝）

    2025/05/28 18:17

    〔記者邱芷柔／台北報導〕在野黨日前強勢凍結行政部門預算，導致多項政策陷入停擺，引發社會反彈。立法院社會福利及衛生環境委員會今（28日）審查衛福部所屬單位114年度預算凍結案，共計64案，包括51項報告事項與13項討論事項，審查結果出爐，原本凍結的26億多元預算，最終全數解凍。

    此次遭凍結的預算案中，以衛福部本部凍結金額最高，約10億元；其次為食藥署7億多元、疾管署4億2千多萬元、國健署2億6千多萬元、健保署1億2千多萬元、社家署9千多萬元、國家中醫藥研究所4千5百多萬元。

    審查過程中多數立委對各案內容未提出異議，召委劉建國於下午3點宣布，全數預算案解凍通過。對此民進黨立委林淑芬表達遺憾，認為一口氣全案解凍，等同讓立委喪失監督行政部門的制衡工具。

    對於預算解凍，衛福部在報告中指出，為維護全民健康與福祉，將以全球化、在地化與創新化為核心理念，整合社會福利與衛生醫療資源，推動涵蓋福利服務、長照、社會安全、醫療照護、疫病防治、食藥管理與健康促進等面向的連續性公共政策，提供全面且一致性的服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播