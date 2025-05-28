凍結預算惹民怨 衛福部26億元全數解凍

衛福部原本被凍結的26億多元預算，全數解凍。（記者邱芷柔攝）

2025/05/28 18:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕在野黨日前強勢凍結行政部門預算，導致多項政策陷入停擺，引發社會反彈。立法院社會福利及衛生環境委員會今（28日）審查衛福部所屬單位114年度預算凍結案，共計64案，包括51項報告事項與13項討論事項，審查結果出爐，原本凍結的26億多元預算，最終全數解凍。

此次遭凍結的預算案中，以衛福部本部凍結金額最高，約10億元；其次為食藥署7億多元、疾管署4億2千多萬元、國健署2億6千多萬元、健保署1億2千多萬元、社家署9千多萬元、國家中醫藥研究所4千5百多萬元。

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審查過程中多數立委對各案內容未提出異議，召委劉建國於下午3點宣布，全數預算案解凍通過。對此民進黨立委林淑芬表達遺憾，認為一口氣全案解凍，等同讓立委喪失監督行政部門的制衡工具。

對於預算解凍，衛福部在報告中指出，為維護全民健康與福祉，將以全球化、在地化與創新化為核心理念，整合社會福利與衛生醫療資源，推動涵蓋福利服務、長照、社會安全、醫療照護、疫病防治、食藥管理與健康促進等面向的連續性公共政策，提供全面且一致性的服務。

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