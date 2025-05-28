高市唯一聚落建築群岡山樂群村 爭取文化部全區規劃費3600萬

高雄岡山樂群村為高市唯一聚落建築群，全區共有35棟建築。（記者蘇福男攝）

2025/05/28 19:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山樂群村為高市唯一聚落建築群，全區共有35棟建築，原屬國防部政戰局權管建物，今年已由高市文化局代管，今年底將完成保存及再發展計畫，文化局爭取文化部全區規劃設計經費3600萬元，待經費到位即可先進行規畫設計作業。

岡山目前保有醒村和樂群村2處眷村，走過顛沛流離的戰後年代，也發展出岡山獨特的空軍眷村文化特色，其中，樂群村在日治時期為海軍航空隊軍官宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出的門戶設計。

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二次大戰結束後，國民政府來台，空軍官校、空軍通訊電子學校和空軍機械學校等相繼在岡山基地復校，大批空軍要員轉進台灣，樂群村同時是訓練司令部司令、副司令、機校校長、空軍資深要員、空戰英雄的住所。

從日治到國民政府時期，樂群村都是空軍將官住宿使用，相較於醒村為兩層樓的空軍宿舍，樂群村保有綠意及獨門大院的設計，且緊鄰岡山鬧區，未來將是岡山重要文化景點之一。

文化局指出，樂群村計有35棟眷舍，其中16棟指定登錄為古蹟、10棟歷史建築，因古蹟和歷史建築修復各有不同法規規範，且經費龐大，個別建物修復很難將樂群村視為完整街廓，因此向文化部提出以村落保存為核心，將樂群村登錄為《聚落建築群》，同步廢止原文資類別，獲文化部同意，樂群村成為高市首處聚落建築群。

文化局說，樂群村文資類別確定後，依文資法規定，首需進行保存及再發展計畫，預計今年底完成，已向文化部爭取全區規劃設計經費3600萬元，待經費到位即可先進行規畫設計作業。

立委邱志偉表示，樂群村量體龐大，在規畫設計後，針對全區的修復能有更透徹的計畫，未來工程可分年分期完成，將全力爭取文化部經費核定，讓修復工程加速推動。

岡山樂群村在日治時期為海軍航空隊軍官宿舍群，具有獨棟獨院、獨立進出的門戶設計。（記者蘇福男攝）

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