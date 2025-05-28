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    元豐昌未登記電信業 三通網轉接語音服務挨罰10萬元

    三通網未落實查證與確認，遭NCC開罰10萬元。（資料照）

    三通網未落實查證與確認，遭NCC開罰10萬元。（資料照）

    2025/05/28 19:22

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）接獲內政部警政署刑事警察局今年9月份的詐騙電話清單調查所涉話務路由，並發現三通網資訊資訊公司轉接元豐昌電信公司的語音服務，但元豐昌並未依規定登記為電信事業，三通網未落實查證與確認，因此處10萬元罰鍰，並限期2週內改善。

    NCC簡任技正楊朝棟指出，三通網為豐原昌提供語音轉接服務，依據「電信管理法」規範，電信事業接續或轉接他人的語音服務時，只能轉接有電信事業登記的業者，如果接續或轉接未辦理電信事業登記者提供的語音服務，可處10萬到100萬元罰鍰。

    楊朝棟說，NCC接獲刑事警察局今年9月份的詐騙電話清單調查所涉話務路由，並發現三通網轉接元豐昌的語音服務，但元豐昌並未辦理電信事業登記，因此三通網已違反前述「電信管理法」規定，由於三通網是首犯，這次處10萬元罰鍰，並要求限期2週內改善。

    此外，楊朝棟表示，利用市話及手機通訊已是社會運作的日常現象，電信事業接續或轉接他人提供之語音服務時，有義務查證語音訊務來源公司已登記為電信事業，避免傳遞來源不明之語音訊務，若三通網後續仍未在期限內改善，NCC將依據違規分數統計，酌情調整罰則。

    楊朝棟提醒，近期政府積極推動打擊詐欺政策，NCC與電信業者公私協力，實施一系列措施以預防及減少相關電信詐騙，包括攔阻與警示國際來話、防堵詐欺簡訊措施，並與檢警機關密切合作落實「詐欺犯罪危害防制條例」各項規定，但若民眾接獲可疑來電，務必撥打65反詐騙諮詢專線諮詢、檢舉或報案。

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