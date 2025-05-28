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    尋找包租公！ 機捷A9、A19站62戶住宅今公告標租

    桃園機場捷運A19站共開大樓有8戶住宅將包租給業者，再由業者維護管理，並租給民眾居住使用。（鐵道局提供）

    桃園機場捷運A19站共開大樓有8戶住宅將包租給業者，再由業者維護管理，並租給民眾居住使用。（鐵道局提供）

    2025/05/28 18:44

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部鐵道局今（28日）第2次公告「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A9站（林口站）及A19站（桃園體育園區站）計62戶住宅標租案」，租賃年期5年，7月15日下午5時截止收件。

    鐵道局說明，此案採公開標租方式租給租賃住宅包租業者，再由業者維護管理，並租給民眾居住使用。得標業者須負責各項維護及修繕工作，租賃年期5年，期滿得視管理業務執行情形，按原租約約定條件換約續租，並以1次為限。

    此案共2標。第1標是「機場捷運A9站（林口站）」地上12層至14層的54戶住宅，以及地下4層的18席汽車停車位。社區鄰近公車轉運站、國道一號交流道、三井OUTLET及環球購物中心，交通便捷，生活機能完善。

    第2標是「機場捷運A19站（桃園體育園區站）」地上6層至7層的8戶住宅，以及地下4層的6席汽車停車位。社區周邊有許多景點及公共設施，包括樂天桃園棒球場、桃園市立美術館及青塘園，機捷搭1站可到高鐵桃園站。

    標租的房地，由投標人自行至現場勘察瞭解房地現況。鐵道局6月2日至6月10日上班時間受理預約參觀房屋內部現況，並安排時間派員引領參觀，逾期不受理。

    標案詳盡內容，請至鐵道局網站「最新消息」中下載（https://www.rb.gov.tw）。所有投標文件請於7月15日下午5時前，以掛號郵件寄達「新北市政府郵局43號信箱」，時間以寄達之郵戳為憑，逾期恕不受理。有疑問請洽交通部鐵道局劉小姐（02）8072-3333分機5306。

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