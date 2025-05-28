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    好市多「1小物」便宜又好用 網讚：密封度很好

    美式賣場好市多（Costco）因商品多樣、價格經濟實惠，深受台灣人喜愛；示意圖。（資料照）

    美式賣場好市多（Costco）因商品多樣、價格經濟實惠，深受台灣人喜愛；示意圖。（資料照）

    2025/05/28 22:27

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）商品多、價格經濟實惠，深受台灣人喜愛。有網友近日分享，好市多的一款「保鮮袋」非常好用，除了裝食物不容易破掉，價格還非常便宜。貼文一出，湧入大批網友留言回應。

    網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文說，非常推薦Kirkland（科克蘭）出的一款保鮮袋。當初是因為家人常常會煮滷肉、滷豬腳讓她分裝帶回北部，聽其他人介紹這款保鮮袋品質不錯，請原PO幫忙買。結果後來成為了自己的回購愛用小物之一。

    原PO補充，這款保鮮袋容量夠大且袋口的密封度很好，可以直接放到冷凍庫裡，要儲存煮太多的食物很方便也不容易破。而且這款保鮮袋售價469元，總共32入有6盒，平均一個只要2.4元，非常划算且CP值超高。

    不少網友回應，「推！密封口真的很密封」、「這個真的很便宜！其他超市賣的品質好一點的保鮮袋，一盒都要100多了」、「可以裝湯湯水水就很不錯」，也有網友補充「大推這個保鮮袋，還可以拿來醃東西，我都用這個袋子調味豬排雞排」。

    網友推薦好市多的一款由Kirkland（科克蘭）出產的保鮮袋。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

    網友推薦好市多的一款由Kirkland（科克蘭）出產的保鮮袋。（圖擷取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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