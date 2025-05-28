時代的眼淚 半世紀中清路水湳天橋5/29要拆了

有近半世紀歷史的中清路與大鵬路口的「水湳天橋」，因設施老舊、使用率低，且橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，將功成身退拆除。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/28 18:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區中清路二段與大鵬路口的人行「水湳天橋」，走過半世紀歷史，設施老舊、使用率低，橋體占用人行道空間、影響行人通行與車輛視線，即將功成身退，市府決定明（29）天起4天夜間拆除，地方也發起告別感謝活動，懷念天橋陪伴通行長大。

中清路水湳天橋是中清路唯二天橋，拆除後只剩曉明女中前天橋，當地新平里長李良仁說，水湳天橋矗立近半世紀，是老台中人的記憶，跨越中清路的安全之路，附近大德國中學生上下學的道路，前兩年做工的人電影版也來天橋取景拍攝。

請繼續往下閱讀...

李良仁說，由於近行人通行習慣改變，學校大門也改到陳平路及學生數逐年減少，使用人數銳減，加上天橋造成交通死角常有車禍，地方採網市府建議拆除，形容天橋就像是陪伴一甲子的老朋友，像青春某日悄稍離去。

運動局專員、議員擬參選人吳宗學也說，小時候就讀天橋旁幼兒園，每天牽著阿嬤的手、走水湳天橋上學，覺得天橋好高、好長，就像一座冒險的小山丘，是童年上學的回憶、有著去買生煎包和清豐冰菓室的年輕時光，以及媽媽上水湳市場買菜，陪伴我們長大。

建設局長陳大田說，中清路與大鵬路口人行天橋設置多年，隨著周邊環境與通行習慣改變，多數行人已改以平面行穿線通行，導致天橋使用率極低；同時橋墩佔用人行道空間，也衍生通行安全與視覺障礙等問題，確有改善必要，市府今年初即啟動拆除規劃，4月啟動1個月試封閉作業，觀察市民使用影響甚微，決定正式執行拆除。

目前全台中市天橋有103座，拆完後102座，無待拆除。

天橋拆除後，市府將同步進行人行道拓寬、行穿線退縮及擴大行人停等區等人本設施優化，強化路口安全性與通行效率；中清路從大鵬路口至經貿路一段，約550公尺長的沿線路口，也將花費700萬一併推動無障礙斜坡道改善，營造更完善的步行環境。

天橋拆除作業工程5月29日到6月2日夜間10點到院天上午8點施作，施工期間，中清路二段與大鵬路口全線封閉，建設局提醒市民減速慢行，配合義交人員引導及現場施工指示，或提前改道，確保行車與行人安全。

水湳天橋隨著周邊環境與通行習慣改變，使用率極低，加上橋墩佔用人行道空間，衍生通行安全與視覺障礙等問題。（記者蔡淑媛攝）

有近半世紀歷史「水湳天橋」將拆除，民眾很懷念，當地里長李良仁拿出里民提眾在45年前母子在天橋合影的照片紀念。（李良仁提供）

有近半世紀歷史「水湳天橋」將拆除，當地里長李良仁與里民舉行告別感謝天橋活動。（李良仁提供）

有近半世紀歷史「水湳天橋」將拆除，當地里長李良仁與里民舉行告別感謝天橋活動。（李良仁提供）

水湳天橋拆除作業工程將於5月29日至6月2日夜間22時至上午8時施作，施工期間，中清路二段與大鵬路口將實施全線封閉。（李良仁提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法