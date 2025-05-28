極度瀕危國內未列保育類 「龍紋鱝」誤闖澎湖定置網淪餐桌美食

澎湖鎖港定置網28日闖入嬌客，是華盛頓公約極度瀕危的南方龍紋鱝。（記者劉禹慶攝）

2025/05/28 17:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕華盛頓公約列入極度瀕危的南方龍紋鱝，在台灣卻未列入保育名單，今（28日）澎湖鎖港定置網捕獲1尾南方龍紋鱝，重達168公斤，由於非保育類物種，因此現場拍賣，最後淪為餐桌美食。

根據文獻記載，南方龍紋鱝別名：飯匙鯊、龍紋鯊，體呈菱形狀，吻長且扁平，往前突出，體長大於體寬，尾部與軀幹不易區分，外型介於鮫類與鱝類之間，5鰓裂腹位。棲息在沿近岸大陸棚水域水深不超過60公尺的軟質砂泥底或近珊瑚礁，其活動力不強，以底棲的甲殼類及軟體動物或小魚為食。最大體型可達約300公分，南方龍紋鱝的生殖能力較弱，為卵胎生，一胎可孕有7-19尾胎仔（平均約14尾）。

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棲地分布於印度洋到西太平洋，從莫桑比克到索羅門群島，到泰國、菲律賓、台灣、日本、澳洲等海域。因背鰭為白翅，被魚翅交易市場認定為高級魚翅，且由於肉質美味，肉經燻製後味佳，大型個體頗具經濟價值，常被人為濫捕，華盛頓公約列為極度瀕危。

南方龍紋鱝重達168公斤，若賣給澎湖水族館，可望成為水族明星。（記者劉禹慶攝）

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