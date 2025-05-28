泳渡台南虎頭埤 開始報名

台南市長黃偉哲與魚頭君為活動加持宣傳。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/28 19:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣唯一水陸鐵人挑戰「泳渡虎頭埤」，即日起開放民眾報名參賽。今年第3屆特別推出泳渡2000公尺之外，還有路跑4公里的「水陸雙鐵」體驗，民眾可擇一報名或是兩項一起參加，充分體會虎頭埤之美，認識這座逾百年歷史的平地水庫，既親近又還能有灌溉作用，實在不容易！

台南市長黃偉哲今（28）日偕同觀旅局為活動加持宣傳，他表示，虎頭埤有近180年歷史，是台南風景名勝，更因為是平地水庫，不用爬山越嶺就能到達，周邊設施包括涼亭、剛揭幕的蟋蟀生態館、吊橋、全齡式遊憩場等，適合大人小孩同樂，也兼顧了知性、休閒與體育活動，歡迎參賽民眾也帶著全家大小一起共遊虎頭埤。

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泳渡虎頭埤活動將於11月2日登場，今日起開放線上報名，至9月30日截止，名額有限，早鳥（7月31日前）報名更有報名費優惠。參賽泳者2人以上即可成行，台南觀光吉祥物「魚頭君」也將擔任活動領航員，為泳者加油。

觀旅局長林國華表示，活動當日現場也有「水綠市集」，多家在地品牌與特色攤位，提供優質商品與美食，報名者還能享受專屬遊程服務與在地店家應援優惠，憑參加手環就可以到多家合作店家享優惠，並提供line專人服務，可依大家的出行人數及預算貼心規劃客製化活動遊程，協尋相關住宿、景點等優惠。

台南優質旅館民宿眾多，觀旅局推薦參加民眾可就近安排留宿新化、新市或南科周邊行政區，周邊景點包含林家園藝、大坑休閒農場、留園景觀藝術、瓜瓜園地瓜故事館、新化老街、楊逵文學館、大目降文化園區、東成醬油、王家燻羊肉等，都值得順遊探訪。

虎頭埤是平地水庫易親近，「泳渡虎頭埤」吸引泳迷挑戰，圖為去年參加盛況。（南市觀旅局提供）

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