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    「澎湖GO」網站上線 旅遊資訊e網打盡

    澎湖GO涵蓋澎湖所有交通資訊、觀光景點及旅遊產業，使用相當方便。（記者劉禹慶攝）

    澎湖GO涵蓋澎湖所有交通資訊、觀光景點及旅遊產業，使用相當方便。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/28 17:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「澎湖GO」MaaS網站平台提供觀光資訊、行旅服務預訂及交通船金流導購服務，今（28）日正式上線。

    澎湖縣政府向交通部申請「菊島智旅平台建置與營運計畫」，歷時3年半、斥資3000萬建置「澎湖GO」平台，內容涵蓋海運、空運、公車、計程車等交通運輸及觀光相關產業資訊。網站建置景點151處，相關旅遊產業1568家，規劃簡易計程車預約媒合、公辦景點預約、縣內公營交通船票線上預訂與驗票、澎湖好行整合查詢與訂購、推薦遊程、地圖式景點探索、合法旅宿、觀光年曆等功能。

    網站設有中、英、日3種語言介面，設置服務中心及客服專線，提供自助旅行旅客諮詢與使用教學。澎湖縣政府旅遊處說，感謝澎科大于錫亮、李明儒教授、澎湖沿菊整合行銷負責人高世澤及文化局長陳鈺雲擔任審查委員，也感謝文史專家陳英俊老師協助景點資訊校正；後續將持續推動2期規劃，提升外語服務功能。

    今天的啟用典禮澎湖縣政府祕書長楊書舜、議員許國政、蘇育德、呂黃春金及蘇陳綉色及產官學界代表出席。

    「澎湖GO」網站網址為https://www.penghu-go.tw；網站客服中心營運諮詢時間淡季10月到3月為每週一三五六日，專線（06）926-8807，上班諮詢時間上午8時30-12時、下午1時30分-6時。客服信箱： service@penghu-go.tw，LINE官方帳號：@090pqukr。

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