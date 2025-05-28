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    想包粽先搶肉！豬價飆破96元 彰化市場日拍逾2300頭應戰

    因應端午節，豬肉包粽需求增加，彰化肉品市場將調節拍賣量增加1成以上，穩定市場波動。（資料照）

    因應端午節，豬肉包粽需求增加，彰化肉品市場將調節拍賣量增加1成以上，穩定市場波動。（資料照）

    2025/05/28 17:25

    〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節將至，粽子需求帶動豬肉買氣升溫，彰化肉品市場近兩週平均拍賣價每公斤達96.64元，較去年同期上漲逾一成。彰化肉品市場總經理陳國興指出，近期國內豬隻流行性下痢（PED）疫情偏高，影響育成率，導致供應減少、價格上揚，本週將調節拍賣量增加一成以上，穩定市場波動。

    根據統計，彰化市場端午節前一週增至2300至2500頭，以因應節令需求。與去年同期每公斤88.5元相比，今年同期價格已上漲約8元。

    陳國興表示，今年豬價自春節以來持穩在每公斤92至95元區間，主要受氣候影響，冬季拉長導致仔豬下痢頻繁，夏季換肉效率不佳，加上飼養成本攀升、母豬感染藍耳病導致受孕率下降，整體供應吃緊。雖然政府開放進口豬肉，惟國外疫情更為嚴峻，進口單價偏高，對國內市場的價格抑制效果有限。

    他強調，目前國產豬價上漲屬於合理範圍，多數業者已提前備貨採購，短期內不致出現暴漲。隨著6月進入夏季，育成率可望提升，價格也將趨於穩定。

    許姓豬肉攤商業者說，粽子製作少不了豬肉，尤其五花肉、後腿肉需求最大，不過已提前採購備貨，整體供應尚稱充足，目前目前每台斤約93至98元，應是中秋節前最高漲幅。

    端午節將至，民間包粽業者購買豬肉成本增加，每公斤逾96元。（資料照）

    端午節將至，民間包粽業者購買豬肉成本增加，每公斤逾96元。（資料照）

    豬肉攤商表示，今年豬肉價高，已提前採購備貨，整體供應尚稱充足。（資料照）

    豬肉攤商表示，今年豬肉價高，已提前採購備貨，整體供應尚稱充足。（資料照）

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